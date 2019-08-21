Трамп и Макрон договорились вернуть Россию в G8 в 2020 году, - СNN
21 августа, 2019, 09:17
Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом решили пригласить Россию к участию в саммите "Большой семерки" (G7) в 2020 году
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
С предложением якобы выступил Макрон, а Трамп поддержал его. Ожидается, что Трамп обсудит эту тему на встрече с лидерами G7 24-26 августа во Франции.
- Напомним, накануне Трамп вновь поддержал возвращение России в G8.
- Россию исключили из "восьмерки" в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе.
- 19 августа 2019-го Макрон принимал в своей загородной резиденции Владимира Путина. Ряд французских медиа отметили, что их встреча на Лазурном побережье состоялась на фоне потепления отношений Франции и России:
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