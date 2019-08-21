Берлин против возвращения к формату G8 с участием РФ
21 августа, 2019, 15:26
Немецкое правительство выступило против идеи возвращения России в число государств "Большой семерки", заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт
Об этом сообщает Reuters.
Он напомнил, что Россию исключили из группы наиболее развитых экономик мира из-за аннексии Крыма в нарушение международного права и дестабилизацию восточной Украины.
"Обе ситуации сохраняются", - сказал Зайберт.
По его словам, как только в этом направлении будут какие-то изменения, можно будет обсуждать больше привлечения России.
- Накануне президент Франции Эммануэль Макрона после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
- Позже стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию к G8 в 2020 году
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