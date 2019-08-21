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Espreso.tvМирБерлин против возвращения к формату G8 с участием РФ

Берлин против возвращения к формату G8 с участием РФ

Немецкое правительство выступило против идеи возвращения России в число государств "Большой семерки", заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт

Об этом сообщает Reuters.

Он напомнил, что Россию исключили из группы наиболее развитых экономик мира из-за аннексии Крыма в нарушение международного права и дестабилизацию восточной Украины.

"Обе ситуации сохраняются", - сказал Зайберт.

По его словам, как только в этом направлении будут какие-то изменения, можно будет обсуждать больше привлечения России.

  • Накануне президент Франции Эммануэль Макрона после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
  • Позже стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию к G8 в 2020 году
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