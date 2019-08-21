Берлин против возвращения к формату G8 с участием РФ

21 августа, 2019, 15:26

Немецкое правительство выступило против идеи возвращения России в число государств "Большой семерки", заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт

Об этом сообщает Reuters.

Он напомнил, что Россию исключили из группы наиболее развитых экономик мира из-за аннексии Крыма в нарушение международного права и дестабилизацию восточной Украины.

"Обе ситуации сохраняются", - сказал Зайберт.

По его словам, как только в этом направлении будут какие-то изменения, можно будет обсуждать больше привлечения России.