РФ сама должна попросить, чтобы ее вернули в G7, - Белый дом

23 августа, 2019, 20:35

В Администрации президента США считают, что Россия должна попросить о возвращении к работе в формате G8

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, передает Европейская правда.

"Прошло обсуждение, которое, по моему мнению, началось с французской стороны, о том, когда снова наступит время для России вернуться, если когда-нибудь это будет. Ключевой фактор, что россияне сами не просили вернуться. Поэтому, я ожидаю, что сначала должно произойти это", - сказал он.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрона после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.

Позже стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в G8 в 2020 году