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Espreso.tvОбществоРФ сама должна попросить, чтобы ее вернули в G7, - Белый дом

РФ сама должна попросить, чтобы ее вернули в G7, - Белый дом

В Администрации президента США считают, что Россия должна попросить о возвращении к работе в формате G8

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, передает Европейская правда.

"Прошло обсуждение, которое, по моему мнению, началось с французской стороны, о том, когда снова наступит время для России вернуться, если когда-нибудь это будет. Ключевой фактор, что россияне сами не просили вернуться. Поэтому, я ожидаю, что сначала должно произойти это", - сказал он.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрона после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.

Позже стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в G8 в 2020 году

  • Германия и Великобритания не поддержали такую инициативу США и Франции.
  • ЕС против безусловного возвращения России к G8
  • Зеленский заявил, что Россия может вернуться в Большую семерку только после того, как будет прекращена агрессия против Украины.
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