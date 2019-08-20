Макрон после встречи с Путиным написал на русском об "очень глубоко европейской" России
20 августа, 2019, 15:27
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Facebook выложил пост на русском языке, в котором назвал Россию "европейской" страной
"Россия - очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающаяся от Лиссабона до Владивостока. Есть прогресс по многим политическим и экономическим вопросам, ведь мы прикладываем усилия для развития франко-российских отношений", - отметил он.
"Я убежден, что во время этого многостороннего перехода мы должны развивать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией", - написал президент.
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