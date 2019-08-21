"Не выполнены условия": Британия не поддерживает возвращение РФ в G8
21 августа, 2019, 20:53
Условия для возвращения России в G8 все еще не могут считаться выполненными
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает Интерфакс-Украина.
"Я должен сказать: я разделяю мнение канцлера Меркель, что России еще предстоит выполнить обязательства, чтобы вернуться в G7", - сказал он.
Как отрицательные примеры действий России Джонсон вспомнил отравление Скрипалей в Солсбери, ситуацию вокруг Украины, "российские провокации, не только в Украине, но во многих других местах".
- Накануне президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
- Позже стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию к G8 в 2020 году
- Германия не поддержала такое желание США и Франции.
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