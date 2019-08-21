"Не выполнены условия": Британия не поддерживает возвращение РФ в G8

21 августа, 2019, 20:53

Условия для возвращения России в G8 все еще не могут считаться выполненными

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает Интерфакс-Украина.

"Я должен сказать: я разделяю мнение канцлера Меркель, что России еще предстоит выполнить обязательства, чтобы вернуться в G7", - сказал он.

Как отрицательные примеры действий России Джонсон вспомнил отравление Скрипалей в Солсбери, ситуацию вокруг Украины, "российские провокации, не только в Украине, но во многих других местах".