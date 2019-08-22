ЕС против безусловного возвращения России в G8, - источник
22 августа, 2019, 14:15
ЕС выступил против безоговорочного возвращения России в клуб высокоразвитых государств G7
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.
По словам источника агентства, причины исключения Москвы из клуба остаются в силе.
"Любое предложение о безусловном возвращении будет контрпродуктивным и признаком слабости", - заявил собеседник агентства на условиях анонимности.
- Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
- Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в G8 в 2020 году.
- Германия не поддержала возвращение России в G8.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против возвращения России в G8.
- Макрон заявил, что обязательным условием возвращения России в G8 является "поиск решения в отношении Украины".
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