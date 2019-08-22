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Espreso.tvМирЕС против безусловного возвращения России в G8, - источник

ЕС против безусловного возвращения России в G8, - источник


фото: REUTERS
ЕС выступил против безоговорочного возвращения России в клуб высокоразвитых государств G7

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.

По словам источника агентства, причины исключения Москвы из клуба остаются в силе.

"Любое предложение о безусловном возвращении будет контрпродуктивным и признаком слабости", - заявил собеседник агентства на условиях анонимности.

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