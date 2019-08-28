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Espreso.tvОбществоРФ не получала приглашение на нынешний саммит G7 - Песков

РФ не получала приглашение на нынешний саммит G7 - Песков

Несмотря на желание президента США Дональда Трампа вернуть Россию в "Большую семерку", РФ не получила приглашение на нынешний саммит, который проходил во Франции

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают росСМИ.

"Нет. Ничего не поступало", - отметил Песков.

Отмечается, что на нынешней встрече лидеров стран G7 Трамп, якобы, сказал, что готов пригласить Владимира Путина на следующий саммит.

Встреча в формате G7 пройдет в США в 2020 году.

Ранее стало известно, что Трамп предложил провести следующий саммит G7 на его курорте в Майами.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
  • Позже стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в G8 в 2020 году
  • Германия и Великобритания не поддержали такую инициативу США и Франции.
  • ЕС против безусловного возвращения России в G8
  • Зеленский заявил, что Россия может вернуться в Большую семерку только после того, как будет прекращена агрессия против Украины.
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