РФ не получала приглашение на нынешний саммит G7 - Песков

28 августа, 2019, 15:13

Несмотря на желание президента США Дональда Трампа вернуть Россию в "Большую семерку", РФ не получила приглашение на нынешний саммит, который проходил во Франции

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают росСМИ.

"Нет. Ничего не поступало", - отметил Песков.

Отмечается, что на нынешней встрече лидеров стран G7 Трамп, якобы, сказал, что готов пригласить Владимира Путина на следующий саммит.

Встреча в формате G7 пройдет в США в 2020 году.

Ранее стало известно, что Трамп предложил провести следующий саммит G7 на его курорте в Майами.