Трамп предложил провести следующий саммит G7 на его курорте в Майами, - АР
Об этом пишет Associated Press.
Отмечается, что официальный аккаунт Белого Дома в Twitter подтвердил намерения Трампа провести следующий саммит именно там.
По словам Трампа, это место является идеальным для следующей встречи лидеров G7: рядом с аэропортом, много гостиничных номеров, отдельные здания для каждой делегации, залы для пресс-конференций и многое другое.
Государственные наблюдатели за этикой уже давно выступают против того, как Трамп зарабатывает деньги на президентских выборах и принимает иностранных лидеров в своих владениях.
Но они говорят, что предложение Трампа привезти мировых лидеров на его курорт в Майами поднимает конфликт интересов на совершенно новый уровень, потому что у делегатов не будет другого выбора, кроме как тратить деньги в частных владениях Трампа.
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