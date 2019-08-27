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Espreso.tvОбществоТрамп предложил провести следующий саммит G7 на его курорте в Майами, - АР

Трамп предложил провести следующий саммит G7 на его курорте в Майами, - АР

Президента США Дональд Трамп предложил провести в 2020 году саммит G7 на его гольф-курорте Doral, расположенном в Майами

Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что официальный аккаунт Белого Дома в Twitter подтвердил намерения Трампа провести следующий саммит именно там.

По словам Трампа, это место является идеальным для следующей встречи лидеров G7: рядом с аэропортом, много гостиничных номеров, отдельные здания для каждой делегации, залы для пресс-конференций и многое другое.

Государственные наблюдатели за этикой уже давно выступают против того, как Трамп зарабатывает деньги на президентских выборах и принимает иностранных лидеров в своих владениях.

Но они говорят, что предложение Трампа привезти мировых лидеров на его курорт в Майами поднимает конфликт интересов на совершенно новый уровень, потому что у делегатов не будет другого выбора, кроме как тратить деньги в частных владениях Трампа.

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