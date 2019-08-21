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Espreso.tvОбществоКоболев анонсировал новое решение для сдерживания цен на газ

Коболев анонсировал новое решение для сдерживания цен на газ

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предложит новое решение, которое сдержит повышение цены на газ в холодные месяцы

Об этом в Facebook сообщил глава "Нафтогаза" Андрей

Коболев отметил, что на сегодня в результате введения рыночных цен на газ его стоимость для населения снизилась уже на 25% от зимнего уровня.

"Что будет дальше? Биржевые прогнозы указывают на то, что в холодные месяцы цена газа будет увеличиваться. От рыночных цен по закону зависит и наша отпускная цена ... Выход есть. Мы пробили бюрократические стены толщиной за Великую Китайскую и готовы уже завтра предложить новое решение ", - отметил Коболев.

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