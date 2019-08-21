Коболев анонсировал новое решение для сдерживания цен на газ
Об этом в Facebook сообщил глава "Нафтогаза" Андрей
Коболев отметил, что на сегодня в результате введения рыночных цен на газ его стоимость для населения снизилась уже на 25% от зимнего уровня.
"Что будет дальше? Биржевые прогнозы указывают на то, что в холодные месяцы цена газа будет увеличиваться. От рыночных цен по закону зависит и наша отпускная цена ... Выход есть. Мы пробили бюрократические стены толщиной за Великую Китайскую и готовы уже завтра предложить новое решение ", - отметил Коболев.
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Напомним, 14 июня Нафтогаз снизил цену на газ для потребителей на 7,3%.
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21 июня Нафтогаз снизил цены на газ для промышленности на 13% .
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9 июля Апелляционный суд признал незаконными тарифы на газ за последние 2,5 года.
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Правительство обязало Нафтогаз в июле снизить цену газа для населения еще на 650 грн за 1000 кубометров.
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15 июля Нафтогаз обнародовал окончательную цену на газ для потребителей , которые подпадают под действие специальных обязанностей, возложенных на компанию.
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Ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус рассказал, от чего будет зависеть и изменится ли цена на газ .
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