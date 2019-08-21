Коболев анонсировал новое решение для сдерживания цен на газ

21 августа, 2019, 09:53

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предложит новое решение, которое сдержит повышение цены на газ в холодные месяцы

Об этом в Facebook сообщил глава "Нафтогаза" Андрей

Коболев отметил, что на сегодня в результате введения рыночных цен на газ его стоимость для населения снизилась уже на 25% от зимнего уровня.

"Что будет дальше? Биржевые прогнозы указывают на то, что в холодные месяцы цена газа будет увеличиваться. От рыночных цен по закону зависит и наша отпускная цена ... Выход есть. Мы пробили бюрократические стены толщиной за Великую Китайскую и готовы уже завтра предложить новое решение ", - отметил Коболев.