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Espreso.tvОбществоПредставитель Зеленского в правительстве сказал, чего ждать от цен на газ

Представитель Зеленского в правительстве сказал, чего ждать от цен на газ

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус рассказал, от чего будет зависеть и изменится ли цена на газ

Об этом он сказал в штабе партии "Слуга народа", передает УНИАН .

"Что будет в будущем - зависит от нескольких факторов. Первый фактор - это взаимоотношения с транзитом газа, взаимоотношения с "Газпромом" по РФ, и что будет с балансом газа по состоянию на декабрь, январь, февраль. Если "Газпром" пытается блокировать всеми способами транзит газа через Украину, то это может вызвать определенный дефицит и может привести к тому, что у нас цена газа пойдет вверх ", - прогнозирует он.

Если же этот вопрос будет решен, то, по словам Геруса, "будет проще".

"И в принципе сейчас идет закупка и закачки газа, пока он дешевый, в максимальных объемах в наши подземные газовые хранилища, чтобы мы были готовы к зиме. Соответственно, если мы максимально подготовимся, если мы закачаем газ, если мы еще при этом и сократим наше потребление, в том числе с помощью энергоэффективности, и если у нас все-таки решится вопрос с транзитом, то, я думаю, что ситуация будет достаточно стабильной, и в принципе каких-то волнений там не будет - ни по поводу нехватки газа, ни по поводу какой-то супервысоких цены газа ", - добавил Герус.

  • Напомним, 14 июня Нафтогаз снизил цену на газ для потребителей на 7,3%.

  • 21 июня Нафтогаз снизил цены на газ для промышленности на 13% .

  • 9 июля Апелляционный суд признал незаконными тарифы на газ за последние 2,5 года.

  • Правительство обязало Нафтогаз в июле снизить цену газа для населения еще на 650 грн за 1000 кубометров.

  • 15 июля Нафтогаз обнародовал окончательную цену на газ для потребителей , которые подпадают под действие специальных обязанностей, возложенных на компанию.

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