Представитель Зеленского в правительстве сказал, чего ждать от цен на газ

22 июля, 2019, 13:38

Об этом он сказал в штабе партии "Слуга народа", передает УНИАН .

"Что будет в будущем - зависит от нескольких факторов. Первый фактор - это взаимоотношения с транзитом газа, взаимоотношения с "Газпромом" по РФ, и что будет с балансом газа по состоянию на декабрь, январь, февраль. Если "Газпром" пытается блокировать всеми способами транзит газа через Украину, то это может вызвать определенный дефицит и может привести к тому, что у нас цена газа пойдет вверх ", - прогнозирует он.

Если же этот вопрос будет решен, то, по словам Геруса, "будет проще".

"И в принципе сейчас идет закупка и закачки газа, пока он дешевый, в максимальных объемах в наши подземные газовые хранилища, чтобы мы были готовы к зиме. Соответственно, если мы максимально подготовимся, если мы закачаем газ, если мы еще при этом и сократим наше потребление, в том числе с помощью энергоэффективности, и если у нас все-таки решится вопрос с транзитом, то, я думаю, что ситуация будет достаточно стабильной, и в принципе каких-то волнений там не будет - ни по поводу нехватки газа, ни по поводу какой-то супервысоких цены газа ", - добавил Герус.