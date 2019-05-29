10 фактов из жизни представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса

29 мая, 2019, 12:02

Дмитрий Добрый

"Я - слуга народа, поэтому где скажут, там и устраивает", - сказал 37-летний Андрей Михайлович Герус на своем первом брифинге в новом статусе, когда журналисты спросили, устраивает ли его должность. Однако, подпадает ли эта фигура под описание обещанных на выборах новых лиц во власти? Тех, которые должны быть незапятнанными, чистыми, светлыми, компетентными. И не приближенными к олигархам

Мы подобрали достойные внимания подробности из жизни и работы новых "глаз и ушей" главы государства в правительстве, назначенного 22 мая указом №314 / 2019. А также его взгляды и подходы к решению экономических проблем страны

1. Организатор пикетов против Ахметова в Лондоне

Родился в 1982 году в семье горняков в шахтерском городе Нововолынск, что на границе с Польшей.

У родственников в селе Литовеж Иваничивского района Волынской области

В 2004-м окончил Львовский университет по специальности "экономическая кибернетика".

Проработав по специальности около десяти лет в Украине, отправляется получать образование стандарта МВА в Гренобльской бизнес-школе (Лондон), поэтому Революция Достоинства застала его в британской столице. Там он успешно убеждает местную ячейку Евромайдана начать пикетирование помещения Рината Ахметова и Оксаны Калетник.

"В декабре 2013 года я организовывал пикеты возле квартиры Ахметова в Лондоне. Писали письма кредиторам, чтобы не финансировали ни его, ни" преступную власть ". Тогда Ахметов был у власти, и мы не знали, чем это все закончится. К нам ссылали шпионов , пробивали по разным базам. Знали по именам и адресам. Было немного страшно ", - рассказывал позже Герус.

Фотографии со страницы Геруса перепечатывали "Голос Америки" и ВВС

2. Топ-менеджер в Антонова и Мазепы

Согласно открытым данным, мест работы в Геруса было совсем не много.

Сначала он работал в концерне "Галнафтогаз" западноукраинского бензинового короля Виталия Антонова, владельца сети автозаправок ОККО. Там он проходил как специалист и за каких-то четыре года дошел до должности директора по торговой и инвестиционной деятельности.

Здесь не лишним будет отметить, что Антонова называют кумом Виталия Хомутынника, бывшего "регионала", а ныне сопредседателя депутатской группы "Возрождение" в парламенте, который вошел в орбиту Игоря Коломойского и со временем, после свержения режима Януковича, не стал убегать из Украины.

2007 Герус переезжает в Киев, где становится директором по инвестиционной деятельности компании Concorde Capital Игоря Мазепы. С кратковременной перерывом на госслужбу в составе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), он, собственно, все время и работал в «Конкорде». Начиная с 2015-го - исполнительным директором.

Это не просто большой бизнес, а очень привязана к принятию и реализации значимых решений в национальной экономике мощная коммерческая структура, в т.ч. по продвижению интересов отдельных игроков. В которойГерус, несмотря на свой молодой возраст, пользовался большим доверием руководителей.

Например, в 2010 году он возглавил ООО "Украинская мечта", что стало распорядителем призового фонда одноименного телепроекта. Речь о предпринимательское талант-шоу на канале ICTV, финалисты которого получали значительные, по тем временам, средства на развитие собственного дела, обычно сначала чего-то семейного и маленького. В жюри можно было увидеть Мазепу, будущего главу Администрации президента во времена Петра Порошенко - Бориса Ложкина и других известных людей. В общем восемь миллионеров скинулись на призовые инвестиции общим размером 2,5 млн грн. или $ 320 тыс. по тогдашнему курсу НБУ.

Кстати, сейчас, возможно, мало кто помнит, но в свое время Мазепа был совладельцем латвийского филиала ПриватБанка, а в 2014-м шел в Верховную Раду по спискам "Сильной Украины" Сергея Тигипко, тоже человека для группы "Приват" совсем и вовсе не чужого.

Правда, в последние годы определяющими для Мазепы оказались отношения с Ложкиным и Порошенко.

3. Член НКРЕКП

"Я там девять месяцев продержался. И больше я там работать не стал и не смог", - говорит Герус.

Попал он туда 27 августа 2014 во исполнение указа президента №695 / 2014, а пошел 27 июня 2015 - по собственному желанию, что было закреплено указом №369 / 2015.

"Я действительно тот человек, который пришел в энергетику и в энергетический регулятор с нулевым опытом в энергетике. Я не знал ничего, не знал даже как правильно платить за электроэнергию для того, чтобы ее не отключили. И мне однажды таки отключили электроэнергию в квартире ", - эти слова Геруса на одном из публичным выступлениям уже в качестве эксперта по энергетике может найти на YouTube каждый желающий.

"Я был одним из тех, кто не только устанавливал, но и разрабатывал поднятия тарифов для населения - тарифов на электроэнергию", - это тоже из того же выступления.

Как утверждает Hromadske.TV, войти в состав НКРЕКП "с нулевым опытом в энергетике" он изменений благодаря Ложкину. Председателем же этого ведомства в 2014-2015 годах вообще был бывший топ-менеджер Roshenьу в Москве Дмитрий Вовк, которому только в этом году исполнилось 30 лет.

Не забыли тогда на Банковой и о Мазепе. В августе 2014 года он тоже получил назначение по квоте президента - в наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка". Одним днем ранее, чем Герус оказался в НКРЕКП, 26-го числа, в соответствии с указом №689 / 2014.

4. Враг формулы "Роттердам +"

После увольнения из НКРЕКП в публичном пространстве Герус заработал себе репутацию едва ли не самого известного и едва ли не самого последовательного критика политики компании ДТЭК о создании тарифов на электроэнергию и, в частности, подхода к расчетам под названием "Роттердам +". "Роттердамская" тема стала любимым "коньком" Геруса. О чем бы он ни говорил в свои статьях или на телеэфирах - о вероятности очередного повышения или о не повышении цены на свет, о субсидиях, платежки и т.д. - в подавляющем большинстве случаев он все равно "зьизджав" на "Роттердам +" и на однозначную, по его словам, необходимость отказа от этого явления в будущем.

Позиционировал он себя при этом как председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

А вот каких именно «потребителей» - бытовых или промышленных прежде всего энергоемких металлургических гигантов, априори заинтересованных в как можно меньшем тарифе - это неоднократно становилось предметом рассмотрения со стороны империи Ахметова.

5. Лоббист Коломойского?

В апреле 2019 года, когда включение Геруса к команде Зеленского больше не было секретом, телеканал "Украина" посвятил эксперту аж три части авторского спецрепортажа "По следам тарифных экспертов". Основная сущность претензий вполне понятна - вроде как лоббирование интересов производителя ферросплавов.

"Неужели интересы бизнеса для общественного активиста и борца за справедливые тарифы важнее, чем интересы простых украинцев?", - говорит голос за кадром в первой части материала.

В третьей части Андрея Михайловича Геруса называют одним из киевских "застройщиков", связанного с фирмами "Промстрой" и UniCargo и объектом вблизи столичного Дворца спорта, который, мол, тоже зовут Андрей Михайлович Герус.

Прокомментировал он это коротко:

"Не то, что не знаю. Я точно могу сказать, что я ни на есть никто. Не основатель, не директор. Никто ...

Как Вы думаете, Герусов Андреев может быть много или нет? ".

6. Кандидат от "Самопомощи"

Как мы уже выяснили, присутствие в окружении Зеленского является не первым походом нового представителя президента в правительстве в органы власти. Однако и не вторым.

Несмотря на то, что ранее Герус называл себя "не политиком", в 2015 году он собирался пройти в Киевский городской совет по партийным спискам политической партии "Самопомощь". Выдвигал кандидатуру, однако его "подвел" низкий уровень доверия киевлян к в общем львовскому бренду.

Свою позицию он показал и тогда, когда стал на защиту Андрея Садового после обращения в Генпрокуратуру некоторых нардепов с требованием расследовать причастность мэра Львова в мусорной катастрофе летом 2016 года.

Кроме того, заявления Геруса нередко совпадали с тем, что говорила и писала секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, двадцать второй номер "Самопомощи" Виктория Войцицкий. Она тоже работала в Concorde Capital - директором по вопросам корпоративных финансов.

7. Центр Разумкова: "Не эксперт, а какой-то непонятный человек"

Поддержка Герус законопроекта №8626 авторства Войцицкий, что предлагала парламенту самому утверждать методику формирования цен на электроэнергию, вызвал осуждение со стороны директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, специалиста с опытом работы в Минэкономики, НАК "Нафтогаз" и СНБО.

"Так называемые эксперты, потому что я вообще не считаю Геруса экспертом, а каким-то непонятным человеком, - пусть лучше читают законодательство, в котором четко расписаны функции НКРЕКП. Таким" экспертам "прежде всего нужно ознакомиться с законом" О НКРЕКП ", а затем - с законами "О рынке электроэнергии" и "О рынке природного газа". Сначала необходимо иметь элементарные, базовые знания, а потом делать замечания и критиковать. Вступать с подобными "экспертами" в полемику не хочу. Кроме критики и навешивания ярлыков они ни на что не способны ", - отмечал Омельченко.

В свою очередь Герус и его коллеги высмеяли Омельченко, назвав его заявление "скучным нытьем".

8. Не против людей от олигархов во главе государства

23 мая представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус попытался пояснил Виталий Портников в эфире программы "Ваша Свобода" на Радио Свобода, которая транслировалась в эфире Еспресо.TV , почему президент Зеленский вопреки предвыборным обещаниям назначил людей, которые сотрудничали с украинскими олигархами.

"Когда президент назначает людей, он хочет видеть там, как новых людей, так и тех, кто знает, что такое система и умеют с этой системой работать", - сказал Герус.

К тому же, по его мнению, президенту прежде всего нужны люди, которым он может доверять.

Отвечая на вопрос Портников о том, можно ли считать причастными к коррупции людей, которые не один год сотрудничали с олигархами, известными за счет своих коррупционных схем, Герус заявил:

"Можно работать с олигархами - помогать им воровать деньги, а можно работать адвокатом, то есть иметь одного клиента, второго, третьего ... Имеет значение в каком статусе ты работаешь с олигархами".

"Работать адвокатом в различных процессах - не значит обязательно работать на коррупцию", - подчеркнул он.

9. Не против торговли с Россией и покупки электроэнергии в страны-агрессора

Украина не может прекратить экономические отношения с РФ, заявил на днях Герус в эфире NewsOne на потеху российской пропаганде.

"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решения, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .

Он подчеркнул, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украину сильнее.

Герус добавил, что если страна закупает нефтепродукты из Беларуси и Польши, то они все равно изготовлены из российской нефти.

Следовательно, в условиях глобализации невозможно и нереально прекратить экономические отношения с россиянами, подытожил он.

Летом же 2015 года, после добровольной отставки с НКРЕКП, Герус настаивал в статье для ЛигаБизнесИнформ, что закупку электроэнергии из Российской Федерации нельзя считать изменой.

Цитируем:

"Несмотря на политическую сложность, импорт нужен (не затрагивая политических моментов, как составлен сам контракт). У нас ситуация" близка к монополизму ", поэтому лучше иметь возможность импорта, особенно зимой. Цена импорта сейчас на уровне тарифа для теплоэлектростанций. Поэтому нет в этом ничего плохого ".

10. Владелец квартиры на 150 кв. м

В декларации за 2014 чиновник отметил:

совокупный доход - 2664 434,00 грн;

из них:

дивиденды, проценты - 428 900,00 грн;

доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 2180 080,00 грн;

в банке - 3306 449,00 грн;

квартира - 50 кв. м.

авто - Subaru Outback 2010 года выпуска.

"Солнечная брама". Панорама

"Солнечная брама". Во дворе

Дает интервью ЦензорНет во внутреннем дворе "Врата"

По сообщениям СМИ, в 2016-м Герус приобрел себе 4-комнатное помещение площадью 149 кв.м в столичном жилом комплексе бизнес-класса "Сонячна брама" рядом со станцией метро "Выставочный центр".