10 фактов из жизни представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса
Мы подобрали достойные внимания подробности из жизни и работы новых "глаз и ушей" главы государства в правительстве, назначенного 22 мая указом №314 / 2019. А также его взгляды и подходы к решению экономических проблем страны
1. Организатор пикетов против Ахметова в Лондоне
Родился в 1982 году в семье горняков в шахтерском городе Нововолынск, что на границе с Польшей.
У родственников в селе Литовеж Иваничивского района Волынской области
В 2004-м окончил Львовский университет по специальности "экономическая кибернетика".
Проработав по специальности около десяти лет в Украине, отправляется получать образование стандарта МВА в Гренобльской бизнес-школе (Лондон), поэтому Революция Достоинства застала его в британской столице. Там он успешно убеждает местную ячейку Евромайдана начать пикетирование помещения Рината Ахметова и Оксаны Калетник.
"В декабре 2013 года я организовывал пикеты возле квартиры Ахметова в Лондоне. Писали письма кредиторам, чтобы не финансировали ни его, ни" преступную власть ". Тогда Ахметов был у власти, и мы не знали, чем это все закончится. К нам ссылали шпионов , пробивали по разным базам. Знали по именам и адресам. Было немного страшно ", - рассказывал позже Герус.
Фотографии со страницы Геруса перепечатывали "Голос Америки" и ВВС
2. Топ-менеджер в Антонова и Мазепы
Согласно открытым данным, мест работы в Геруса было совсем не много.
Сначала он работал в концерне "Галнафтогаз" западноукраинского бензинового короля Виталия Антонова, владельца сети автозаправок ОККО. Там он проходил как специалист и за каких-то четыре года дошел до должности директора по торговой и инвестиционной деятельности.
Здесь не лишним будет отметить, что Антонова называют кумом Виталия Хомутынника, бывшего "регионала", а ныне сопредседателя депутатской группы "Возрождение" в парламенте, который вошел в орбиту Игоря Коломойского и со временем, после свержения режима Януковича, не стал убегать из Украины.
2007 Герус переезжает в Киев, где становится директором по инвестиционной деятельности компании Concorde Capital Игоря Мазепы. С кратковременной перерывом на госслужбу в составе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), он, собственно, все время и работал в «Конкорде». Начиная с 2015-го - исполнительным директором.
Это не просто большой бизнес, а очень привязана к принятию и реализации значимых решений в национальной экономике мощная коммерческая структура, в т.ч. по продвижению интересов отдельных игроков. В которойГерус, несмотря на свой молодой возраст, пользовался большим доверием руководителей.
Например, в 2010 году он возглавил ООО "Украинская мечта", что стало распорядителем призового фонда одноименного телепроекта. Речь о предпринимательское талант-шоу на канале ICTV, финалисты которого получали значительные, по тем временам, средства на развитие собственного дела, обычно сначала чего-то семейного и маленького. В жюри можно было увидеть Мазепу, будущего главу Администрации президента во времена Петра Порошенко - Бориса Ложкина и других известных людей. В общем восемь миллионеров скинулись на призовые инвестиции общим размером 2,5 млн грн. или $ 320 тыс. по тогдашнему курсу НБУ.
Кстати, сейчас, возможно, мало кто помнит, но в свое время Мазепа был совладельцем латвийского филиала ПриватБанка, а в 2014-м шел в Верховную Раду по спискам "Сильной Украины" Сергея Тигипко, тоже человека для группы "Приват" совсем и вовсе не чужого.
Правда, в последние годы определяющими для Мазепы оказались отношения с Ложкиным и Порошенко.
3. Член НКРЕКП
"Я там девять месяцев продержался. И больше я там работать не стал и не смог", - говорит Герус.
Попал он туда 27 августа 2014 во исполнение указа президента №695 / 2014, а пошел 27 июня 2015 - по собственному желанию, что было закреплено указом №369 / 2015.
"Я действительно тот человек, который пришел в энергетику и в энергетический регулятор с нулевым опытом в энергетике. Я не знал ничего, не знал даже как правильно платить за электроэнергию для того, чтобы ее не отключили. И мне однажды таки отключили электроэнергию в квартире ", - эти слова Геруса на одном из публичным выступлениям уже в качестве эксперта по энергетике может найти на YouTube каждый желающий.
"Я был одним из тех, кто не только устанавливал, но и разрабатывал поднятия тарифов для населения - тарифов на электроэнергию", - это тоже из того же выступления.
Как утверждает Hromadske.TV, войти в состав НКРЕКП "с нулевым опытом в энергетике" он изменений благодаря Ложкину. Председателем же этого ведомства в 2014-2015 годах вообще был бывший топ-менеджер Roshenьу в Москве Дмитрий Вовк, которому только в этом году исполнилось 30 лет.
Не забыли тогда на Банковой и о Мазепе. В августе 2014 года он тоже получил назначение по квоте президента - в наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка". Одним днем ранее, чем Герус оказался в НКРЕКП, 26-го числа, в соответствии с указом №689 / 2014.
4. Враг формулы "Роттердам +"
После увольнения из НКРЕКП в публичном пространстве Герус заработал себе репутацию едва ли не самого известного и едва ли не самого последовательного критика политики компании ДТЭК о создании тарифов на электроэнергию и, в частности, подхода к расчетам под названием "Роттердам +". "Роттердамская" тема стала любимым "коньком" Геруса. О чем бы он ни говорил в свои статьях или на телеэфирах - о вероятности очередного повышения или о не повышении цены на свет, о субсидиях, платежки и т.д. - в подавляющем большинстве случаев он все равно "зьизджав" на "Роттердам +" и на однозначную, по его словам, необходимость отказа от этого явления в будущем.
Позиционировал он себя при этом как председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.
А вот каких именно «потребителей» - бытовых или промышленных прежде всего энергоемких металлургических гигантов, априори заинтересованных в как можно меньшем тарифе - это неоднократно становилось предметом рассмотрения со стороны империи Ахметова.
5. Лоббист Коломойского?
В апреле 2019 года, когда включение Геруса к команде Зеленского больше не было секретом, телеканал "Украина" посвятил эксперту аж три части авторского спецрепортажа "По следам тарифных экспертов". Основная сущность претензий вполне понятна - вроде как лоббирование интересов производителя ферросплавов.
"Неужели интересы бизнеса для общественного активиста и борца за справедливые тарифы важнее, чем интересы простых украинцев?", - говорит голос за кадром в первой части материала.
В третьей части Андрея Михайловича Геруса называют одним из киевских "застройщиков", связанного с фирмами "Промстрой" и UniCargo и объектом вблизи столичного Дворца спорта, который, мол, тоже зовут Андрей Михайлович Герус.
Прокомментировал он это коротко:
"Не то, что не знаю. Я точно могу сказать, что я ни на есть никто. Не основатель, не директор. Никто ...
Как Вы думаете, Герусов Андреев может быть много или нет? ".
6. Кандидат от "Самопомощи"
Как мы уже выяснили, присутствие в окружении Зеленского является не первым походом нового представителя президента в правительстве в органы власти. Однако и не вторым.
Несмотря на то, что ранее Герус называл себя "не политиком", в 2015 году он собирался пройти в Киевский городской совет по партийным спискам политической партии "Самопомощь". Выдвигал кандидатуру, однако его "подвел" низкий уровень доверия киевлян к в общем львовскому бренду.
Свою позицию он показал и тогда, когда стал на защиту Андрея Садового после обращения в Генпрокуратуру некоторых нардепов с требованием расследовать причастность мэра Львова в мусорной катастрофе летом 2016 года.
Кроме того, заявления Геруса нередко совпадали с тем, что говорила и писала секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, двадцать второй номер "Самопомощи" Виктория Войцицкий. Она тоже работала в Concorde Capital - директором по вопросам корпоративных финансов.
7. Центр Разумкова: "Не эксперт, а какой-то непонятный человек"
Поддержка Герус законопроекта №8626 авторства Войцицкий, что предлагала парламенту самому утверждать методику формирования цен на электроэнергию, вызвал осуждение со стороны директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, специалиста с опытом работы в Минэкономики, НАК "Нафтогаз" и СНБО.
"Так называемые эксперты, потому что я вообще не считаю Геруса экспертом, а каким-то непонятным человеком, - пусть лучше читают законодательство, в котором четко расписаны функции НКРЕКП. Таким" экспертам "прежде всего нужно ознакомиться с законом" О НКРЕКП ", а затем - с законами "О рынке электроэнергии" и "О рынке природного газа". Сначала необходимо иметь элементарные, базовые знания, а потом делать замечания и критиковать. Вступать с подобными "экспертами" в полемику не хочу. Кроме критики и навешивания ярлыков они ни на что не способны ", - отмечал Омельченко.
В свою очередь Герус и его коллеги высмеяли Омельченко, назвав его заявление "скучным нытьем".
8. Не против людей от олигархов во главе государства
23 мая представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус попытался пояснил Виталий Портников в эфире программы "Ваша Свобода" на Радио Свобода, которая транслировалась в эфире Еспресо.TV , почему президент Зеленский вопреки предвыборным обещаниям назначил людей, которые сотрудничали с украинскими олигархами.
"Когда президент назначает людей, он хочет видеть там, как новых людей, так и тех, кто знает, что такое система и умеют с этой системой работать", - сказал Герус.
К тому же, по его мнению, президенту прежде всего нужны люди, которым он может доверять.
Отвечая на вопрос Портников о том, можно ли считать причастными к коррупции людей, которые не один год сотрудничали с олигархами, известными за счет своих коррупционных схем, Герус заявил:
"Можно работать с олигархами - помогать им воровать деньги, а можно работать адвокатом, то есть иметь одного клиента, второго, третьего ... Имеет значение в каком статусе ты работаешь с олигархами".
"Работать адвокатом в различных процессах - не значит обязательно работать на коррупцию", - подчеркнул он.
9. Не против торговли с Россией и покупки электроэнергии в страны-агрессора
Украина не может прекратить экономические отношения с РФ, заявил на днях Герус в эфире NewsOne на потеху российской пропаганде.
"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решения, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .
Он подчеркнул, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украину сильнее.
Герус добавил, что если страна закупает нефтепродукты из Беларуси и Польши, то они все равно изготовлены из российской нефти.
Следовательно, в условиях глобализации невозможно и нереально прекратить экономические отношения с россиянами, подытожил он.
Летом же 2015 года, после добровольной отставки с НКРЕКП, Герус настаивал в статье для ЛигаБизнесИнформ, что закупку электроэнергии из Российской Федерации нельзя считать изменой.
Цитируем:
"Несмотря на политическую сложность, импорт нужен (не затрагивая политических моментов, как составлен сам контракт). У нас ситуация" близка к монополизму ", поэтому лучше иметь возможность импорта, особенно зимой. Цена импорта сейчас на уровне тарифа для теплоэлектростанций. Поэтому нет в этом ничего плохого ".
10. Владелец квартиры на 150 кв. м
В декларации за 2014 чиновник отметил:
совокупный доход - 2664 434,00 грн;
из них:
дивиденды, проценты - 428 900,00 грн;
доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 2180 080,00 грн;
в банке - 3306 449,00 грн;
квартира - 50 кв. м.
авто - Subaru Outback 2010 года выпуска.
"Солнечная брама". Панорама
"Солнечная брама". Во дворе
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По сообщениям СМИ, в 2016-м Герус приобрел себе 4-комнатное помещение площадью 149 кв.м в столичном жилом комплексе бизнес-класса "Сонячна брама" рядом со станцией метро "Выставочный центр".
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