Официально: Нафтогаз снизил цену на газ в июле на 11,7%
Нафтогаз Украины рассчитал новую цену природного газа для нужд населения на июль
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Цена газа, по которой Нафтогаз продает его в июле газсбытам и поставляет потребителям по ПСО (специальные обязанности, - Еспресо), определена на уровне 4 905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).
По сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 грн, или на 11,7%.
"Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене", - отметили в Нафтогазе.
В НАК отметили, что это уже второе подряд снижение стоимости газа: в июне его стоимость была снижена на 436 грн, или на 7,3% по сравнению с маем.
"Постановление правительства предусматривает, что Нафтогаз для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя: цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на украинской энергетической бирже, и цену за правительственным постановлением № 867 от 19 октября 2018 - компания выбирает из них самую низкую. Наименьшей оказалась цена на украинской энергетической биржи - за ней и была определена стоимость газа на июль ", - пояснили в Нафтогазе.
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Напомним, 14 июня Нафтогаз снизил цену на газ для потребителей на 7,3%.
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21 июня Нафтогаз снизил цены на газ для промышленности на 13% .
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9 июля Апелляционный суд признал незаконными тарифы на газ за последние 2,5 года.
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Правительство обязало Нафтогаз в июле снизить цену газа для населения еще на 650 грн за 1000 кубометров.
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