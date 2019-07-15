Официально: Нафтогаз снизил цену на газ в июле на 11,7%

15 июля, 2019, 13:58

Нафтогаз обнародовал окончательную цену на газ для потребителей, которые подпадают под действие специальных обязанностей, возложенных на компанию

Нафтогаз Украины рассчитал новую цену природного газа для нужд населения на июль

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Цена газа, по которой Нафтогаз продает его в июле газсбытам и поставляет потребителям по ПСО (специальные обязанности, - Еспресо), определена на уровне 4 905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).

По сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 грн, или на 11,7%.

"Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене", - отметили в Нафтогазе.

В НАК отметили, что это уже второе подряд снижение стоимости газа: в июне его стоимость была снижена на 436 грн, или на 7,3% по сравнению с маем.

"Постановление правительства предусматривает, что Нафтогаз для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя: цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на украинской энергетической бирже, и цену за правительственным постановлением № 867 от 19 октября 2018 - компания выбирает из них самую низкую. Наименьшей оказалась цена на украинской энергетической биржи - за ней и была определена стоимость газа на июль ", - пояснили в Нафтогазе.