Нафтогаз снизил цены на газ для промышленности на 13%
21 июня, 2019, 12:03
НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал цены на природный газ для промышленных потребителей, которые будут действовать с 1 июля 2019 года
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как отмечается в сообщении, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 017,00 - 5 606,00 грн / тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).
По сравнению с ценами на июнь 2019 года, в июле цены снижены на 12,7-13,5%.
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Напомним, ранее сообщалось, что, благодаря уменьшению цены на газ на международном рынке, НАК "Нафтогаз Украины" в июне на 8% снижает цены на газ для промышленных потребителей , а с июля - для населения.
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12 июня Кабинет министров изменил формулу расчета цены газа , который НАК Нафтогаз Украины продает населению и теплокоммунэнерго (ТКЭ).
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