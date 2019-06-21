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Espreso.tvОбществоНафтогаз снизил цены на газ для промышленности на 13%

Нафтогаз снизил цены на газ для промышленности на 13%


фото: ЕнергоЛайф.інфо
НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал цены на природный газ для промышленных потребителей, которые будут действовать с 1 июля 2019 года

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 017,00 - 5 606,00 грн / тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

По сравнению с ценами на июнь 2019 года, в июле цены снижены на 12,7-13,5%.

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