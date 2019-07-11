Правительство призывает "Нафтогаз" снизить в июле цену на газ еще на 650 грн

11 июля, 2019, 18:10

В соответствии с поручением премьер-министра, НАК "Нафтогаз Украины" обязана в июле снизить цену газа для населения еще на 650 грн за 1000 куб. м

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Согласно правительственному постановлению № 293, с июня "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок:

- Минэкономразвития - средняя таможенная стоимость импортируемого газа 5161 грн за тысячу кубических метров без НДС.

- Украинская энергетическая биржа - газ на июль продался по цене 4905 грн за тысячу кубических метров без НДС.

- "Нафтогаз" - газ для промышленности по предоплате, установленной на июль, 5017 грн за тысячу кубических метров без НДС.

- или по цене ПСО, согласно постановлению КМУ №867, которая на июль рассчитана как 7185 грн за тысячу кубических метров без НДС.

Как отмечают в Кабсамой мине, низкой оказалась цена Украинской энергетической биржи. "Поэтому цена газа в июле для населения, без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4905 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 650 грн, чем цена в июне - 5554 грн", - говорится на сайте правительства.

Кабинет Министров Украины принял постановление №293 и обязал "Нафтогаз" с июня продавать для населения газ дешевле. Это решение делает невозможным спекуляции "Нафтогаза" с ценами на газ.