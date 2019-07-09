Апелляционный суд признал незаконными тарифы на газ за последние 2,5 года
Соответствующее решение было принято апелляционным админсудом 8 июля 2019, передает "Судебно-юридическая газета".
8 июля Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Министерства экономического развития и торговли Украины, Кабинета министров Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Открытого акционерного общества "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины ", Щербань Тамары Николаевны, оставив без изменений решение Окружного административного суда города Киева от 04.03.2019. Таким образом, цена на газ, которая действовала 2,5 года согласно постановлению КМУ №315, признана незаконной.
Основным аргументом противоправности указанного постановления для суда стала необоснованность и незаконность тарифов на газ.
В дополнение, суд в своем решении установил нарушение процедуры принятия указанного постановления.
"Суд в своем решении отметил, что постановление является недействительным с момента его принятия, что дает возможность субъекту данных правоотношений обратиться в компетентные органы или суд с требованием о пересчете тарифа, установленного решением, которое в дальнейшем признано недействительным, за все время его действия ", - говорится в сообщении.
- Напомним, 19 июня премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о возможном ограничении тарифов на горячую воду и тепло на 15-20%.
- НАК "Нафтогаз Украины" еще снизить цены на газ, потому мировые цены уменьшаются.
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