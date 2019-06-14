Нафтогаз снизил цену на газ для потребителей на 7,3%

14 июня, 2019, 15:12

НАК "Нафтогаз Украины" уменьшил цену природного газа для нужд населения и других потребителей на 7,3% (на 436,11 грн) - до 5553,89 грн/тыс.куб.м за (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика)

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Таким образом, в июне цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем", - отметили в пресс-службе.

Так, конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учетом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7755,87 грн.

Конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКП для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

Снижение цены на газ в НАК объяснили уменьшением цен на европейском рынке.

"Было бы просто несправедливо оставлять регулируемую цену на том же уровне, когда рыночная цена падает. Поэтому мы предложили несколько вариантов как это можно сделать корректно - один из вариантов, принятых правительством, начнет действовать в июне", - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.