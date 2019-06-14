Нафтогаз снизил цену на газ для потребителей на 7,3%
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
"Таким образом, в июне цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем", - отметили в пресс-службе.
Так, конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учетом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7755,87 грн.
Конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКП для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.
Снижение цены на газ в НАК объяснили уменьшением цен на европейском рынке.
"Было бы просто несправедливо оставлять регулируемую цену на том же уровне, когда рыночная цена падает. Поэтому мы предложили несколько вариантов как это можно сделать корректно - один из вариантов, принятых правительством, начнет действовать в июне", - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.
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Напомним, 22 апреля Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 г. до 8 тыс. 247 грн за 1 тыс.куб.м.
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Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что снижение цены на газ с мая не противоречит соглашению с МВФ.
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1 мая в Украине подешевел газ для населения.
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Впрочем, уже в июне 2019 г. средняя цена газа для населения увеличится до 8 тыс. 607 грн 37 коп. за тысячу кубометров.
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13 мая НАК "Нафтогаз Украины" разослала контрагентам дополнительные соглашения с новой ценой на газ при поставках на условиях Положения о специальных обязанностях.
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Благодаря уменьшению цены на газ на международном рынке НАК "Нафтогаз Украины" в июне на 8% снижает цены на газ для промышленных потребителей , а с июля - для населения.
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Недавно НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал инфографику с ценами на газ для населения в каждой области Украины в июне.
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Кабинет министров Украине 5 июня заявил о намерении обязать НАК Нафтогаз Украины снизить цены на газ .
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6 июня Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" уменьшить определенную им на июнь 2019 цену газа для населения в 6299 гривен за 1000 кубометров в 800-900 гривен.
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12 июня Кабинет министров изменил формулу расчета цены на газ, который НАК Нафтогаз Украины продает населению и теплокоммунэнерго (ТКЭ).
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