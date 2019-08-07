Великобритания просит пересмотреть возвращение России в ПАСЕ
Об этом сообщает "Голос Америки".
В заявлении делегации, в частности, отмечается, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ассамблеи.
Великобритания также обвинила российские власти в нарушении Конвенции о правах человека. Британская делегация выразила надежду, что ПАСЕ рассмотрит решение о возвращении России к работе в организации на сессии в сентябре.
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