Великобритания просит пересмотреть возвращение России в ПАСЕ

7 августа, 2019, 07:25

Делегация Великобритании в Парламентской ассамблее Совета Европы призвала пересмотреть возвращения в организацию России из-за массовых задержаний демонстрантов на акциях протеста в Москве

Об этом сообщает "Голос Америки".

В заявлении делегации, в частности, отмечается, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ассамблеи.

Великобритания также обвинила российские власти в нарушении Конвенции о правах человека. Британская делегация выразила надежду, что ПАСЕ рассмотрит решение о возвращении России к работе в организации на сессии в сентябре.