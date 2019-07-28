Скоро посадят пол-Москвы: Климкин призвал ПАСЕ отреагировать на аресты в России
28 июля, 2019, 20:25
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ПАСЕ отреагировать на задержание протестующих в Москве.
Об этом он написал в Facebook.
"С каждым годом во время протестов в Москве задерживают все больше людей, делают это чем дальше, тем жестче и масштабнее. Страшная русская реальность и арифметика. Видимо, скоро посадят пол Москвы. Некоторые европейские политики аргументировали возвращения РФ в ПАСЕ заботой о российском гражданском обществе. Очень хочется услышать их мнение после вчерашних массовых арестов, когда большую часть представителей этого гражданского общества бросили за решетку", - написал Климкин.
- Напомним, 27 июля более 1300 участников митинга в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу, которым отказали в регистрации, были задержаны в Москве.
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