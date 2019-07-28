Скоро посадят пол-Москвы: Климкин призвал ПАСЕ отреагировать на аресты в России

28 июля, 2019, 20:25

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ПАСЕ отреагировать на задержание протестующих в Москве.

Об этом он написал в Facebook.

"С каждым годом во время протестов в Москве задерживают все больше людей, делают это чем дальше, тем жестче и масштабнее. Страшная русская реальность и арифметика. Видимо, скоро посадят пол Москвы. Некоторые европейские политики аргументировали возвращения РФ в ПАСЕ заботой о российском гражданском обществе. Очень хочется услышать их мнение после вчерашних массовых арестов, когда большую часть представителей этого гражданского общества бросили за решетку", - написал Климкин.