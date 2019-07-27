Протесты в Москве: задержаны уже 700 человек, митингующих бьют в автозаках
Об этом сообщает "ОВД-Информ".
Сотрудники правоохранительных органов по состоянию на 19:00 задержали 696 человек в связи с митингом за свободные выборы в московскую гордуму.
В отдел полиции по району Фили-Давыдково доставили четырех несовершеннолетних, где у них отобрали все личные вещи. Затем их отпустили под обязательство о явке в суд. Но при этом вернули не все вещи. Так, один из задержанных обнаружил пропажу денег.
Многие задержанные также говорят о том, что их били в автозаках.
Между тем незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину, Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова выпустили прямо из здания суда.
Независимого кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. рублей по административной статье о нарушении порядка проведения митингов. Поводом стал твит, в котором Соболь написала, что 14 июля будет проводить встречу с избирателями в Новопушкинском сквере.
Выступает самовыдвиженец Иван Кульнев. Толпа кричит "Пока мы едины, мы непобедимы" pic.twitter.com/KtFkzhThud- Лиза Кирпанова (@lisakirpanova) July 27, 2019
- В субботу, 27 июля 2019 года, отряды Росгвардии проводят многочисленные задержания на акции в центре Москвы , участники которой собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказано в регистрации на выборах в городскую думу российской столицы.
- 27 июля во Москве во время акции в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым отказали в регистрации на выборах в городскую думу, задержаны более 560 человек .
- В редакцию российского телеканала "Дождь", который вел трансляцию акций протеста в Москве, пришла полиция .
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