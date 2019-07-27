Протесты в Москве: задержаны уже 700 человек, митингующих бьют в автозаках

27 июля, 2019, 20:51

В Москве силовики задержали около 700 участников оппозиционной акции, протестующих бьют в автозаках

Об этом сообщает "ОВД-Информ".

Сотрудники правоохранительных органов по состоянию на 19:00 задержали 696 человек в связи с митингом за свободные выборы в московскую гордуму.

В отдел полиции по району Фили-Давыдково доставили четырех несовершеннолетних, где у них отобрали все личные вещи. Затем их отпустили под обязательство о явке в суд. Но при этом вернули не все вещи. Так, один из задержанных обнаружил пропажу денег.

Многие задержанные также говорят о том, что их били в автозаках.

Между тем незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину, Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова выпустили прямо из здания суда.

Независимого кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. рублей по административной статье о нарушении порядка проведения митингов. Поводом стал твит, в котором Соболь написала, что 14 июля будет проводить встречу с избирателями в Новопушкинском сквере.

Выступает самовыдвиженец Иван Кульнев. Толпа кричит "Пока мы едины, мы непобедимы" pic.twitter.com/KtFkzhThud - Лиза Кирпанова (@lisakirpanova) July 27, 2019