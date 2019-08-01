"Кто заказал Катю Гандзюк?": активисты пикетировали СБУ
1 августа, 2019, 21:22
В Киеве под зданием Службы безопасности Украины состоялась акция "Кто заказал Катю Гандзюк?"
Об этом сообщает УНИАН.
Более 100 активистов собрались с призывом вести расследование гибели Гандзюк активнее и эффективнее.
Участники акции написали на тротуаре под зданием СБУ фамилии лиц, которых считают также причастными к убийству Гандзюк, а в завершение акции зажгли файеры.
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- Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангеру изменили подозрение по заказу заказного убийства на избиение.
- 5 обвиняемых в совершении покушения на Гандзюк признали свою вину и согласились на сделку с прокурором. Суд объявил им приговоры - от 3 до 6,5 лет заключения.
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