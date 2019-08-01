//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Кто заказал Катю Гандзюк?": активисты пикетировали СБУ

"Кто заказал Катю Гандзюк?": активисты пикетировали СБУ

В Киеве под зданием Службы безопасности Украины состоялась акция "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Об этом сообщает УНИАН.

Более 100 активистов собрались с призывом вести расследование гибели Гандзюк активнее и эффективнее.

Участники акции написали на тротуаре под зданием СБУ фамилии лиц, которых считают также причастными к убийству Гандзюк, а в завершение акции зажгли файеры.

Читайте также: 10 фактов из жизни Екатерины Гандзюк

  • Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
  • 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
  • Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
  • Позже Мангеру изменили подозрение по заказу заказного убийства на избиение.
  • 5 обвиняемых в совершении покушения на Гандзюк признали свою вину и согласились на сделку с прокурором. Суд объявил им приговоры - от 3 до 6,5 лет заключения.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 августа, 2019 четверг

больше новостей

1 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать