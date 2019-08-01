"Кто заказал Катю Гандзюк?": активисты пикетировали СБУ

1 августа, 2019, 21:22

В Киеве под зданием Службы безопасности Украины состоялась акция "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Об этом сообщает УНИАН.

Более 100 активистов собрались с призывом вести расследование гибели Гандзюк активнее и эффективнее.

Участники акции написали на тротуаре под зданием СБУ фамилии лиц, которых считают также причастными к убийству Гандзюк, а в завершение акции зажгли файеры.

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