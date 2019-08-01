Нафтогаз снизил цены на газ в августе

1 августа, 2019, 11:44

НАК "Нафтогаз Украины" снизил цену природного газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на август на 7,2-7,5%

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании от 22 июля.

Согласно сообщению "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4640 - 5204 грн / тысячу куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Несмотря на то, что в "Нафтогазе" пока не обнародовали цену на газ для населения в августе, в правительстве сообщили, что конечная цена газа для населения в августе уменьшится минимум на 5,5% по сравнению с июлем и составит не более 4640 грн за 1 тысячу куб. м без НДС и транспортировки.