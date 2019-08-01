Акция памяти Гандзюк: полиция квалифицировала действия участников как хулиганство

1 августа, 2019, 10:49

Полиция квалифицировала действия участников акции "Убийцы Екатерины Гандзюк должны быть наказаны!", проведенной в Херсоне 31 июля, как хулиганство

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.

"Во время акций участники применяли дымовые шашки, файеры, пиротехнические средства и разрисовывали стены зданий различными надписями. Информация о событиях зарегистрирована в журналах Единого учета Херсонского отдела и Корабельного отделения полиции. Действия митингующих полиция квалифицирует, как хулиганство", - говорится в сообщении.

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Ранее к годовщине нападения на херсонская активистку Екатерину Гандзюк активисты сделали на горсовете Херсона надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны", а улицу, на которой расположено главное управление полиции, "переименовали" в честь погибшей активистки.