Акция памяти Гандзюк: полиция квалифицировала действия участников как хулиганство
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.
"Во время акций участники применяли дымовые шашки, файеры, пиротехнические средства и разрисовывали стены зданий различными надписями. Информация о событиях зарегистрирована в журналах Единого учета Херсонского отдела и Корабельного отделения полиции. Действия митингующих полиция квалифицирует, как хулиганство", - говорится в сообщении.
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Ранее к годовщине нападения на херсонская активистку Екатерину Гандзюк активисты сделали на горсовете Херсона надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны", а улицу, на которой расположено главное управление полиции, "переименовали" в честь погибшей активистки.
- Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславомом Мангером и главой Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангер подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангер изменили подозрение по заказу заказного убийства избиения.
- 5 обвиняемых в совершении покушения на Гандзюк признали свою вину и согласились на сделку с прокурором. Суд объявил им приговоры - от 3 до 6,5 лет заключения.
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