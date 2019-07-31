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Espreso.tvОбществоЖурналисты опубликовали видеореконструкцию убийства Гандзюк

Журналисты опубликовали видеореконструкцию убийства Гандзюк


фото: Слідство.Info
Журналисты Слидство.Инфо опубликовали видеореконструкцию подготовки к нападению на херсонскую активистку Катерину Гандзюк, которая из-за полученных от кислоты ожогов умерла в больнице Киева

Об этом сообщает Слидство-Инфо на Youtube-канале.

Реконструкция сделана на базе показаний осужденных.

Согласно материалу журналистов, в июле 2018 года организатор нападения Сергей Торбин получил заказ от ранее судимого за убийство Алексея Левина, избить или облить кислотой Гандзюк.

  • Напомним, 31 июля 2018 года на Катерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
  • 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
  • Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Катерины Гандзюк.
  • Позже Мангеру изменили подозрение по заказу заказного убийства избиения.
  • 5 обвиняемых в совершении покушения на Гандзюк признали свою вину и согласились на соглашение с прокурором. Суд объявил им приговоры - от 3 до 6,5 лет заключения.
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