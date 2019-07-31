Журналисты опубликовали видеореконструкцию убийства Гандзюк
31 июля, 2019, 20:46
Журналисты Слидство.Инфо опубликовали видеореконструкцию подготовки к нападению на херсонскую активистку Катерину Гандзюк, которая из-за полученных от кислоты ожогов умерла в больнице Киева
Об этом сообщает Слидство-Инфо на Youtube-канале.
Реконструкция сделана на базе показаний осужденных.
Согласно материалу журналистов, в июле 2018 года организатор нападения Сергей Торбин получил заказ от ранее судимого за убийство Алексея Левина, избить или облить кислотой Гандзюк.
- Напомним, 31 июля 2018 года на Катерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Катерины Гандзюк.
- Позже Мангеру изменили подозрение по заказу заказного убийства избиения.
- 5 обвиняемых в совершении покушения на Гандзюк признали свою вину и согласились на соглашение с прокурором. Суд объявил им приговоры - от 3 до 6,5 лет заключения.
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