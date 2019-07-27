Россия перекрыла четверть Черного моря, - СМИ
Указанные районы фактически перекрывают привычные и рекомендуемые международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузии, Румынии и Украины, почти блокируя морское сообщение с этим странами, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Украинский милитаристский портал.
Срок действия международных предписаний №280, №287A, №287B и 0817/2019 - аж 19 августа.
Четкой причины закрытия не указывается, часть участков названа как "с опасной навигацией и опасностью плавания", часть закрыта для проведения мероприятий боевой подготовки.
Читайте также: Адмирал Кабаненко Россия может перекрыть Черное море по "азовскому сценарию"
Как отмечает издание, РФ не имеет столько наземных и надводных сил, чтобы была необходимость в перекрытии такой площади в соответствующих районах для проведения комплекса мероприятий боевой подготовки. Также в нее отсутствует необходимое количество плавсредств для контроля и перекрытия соответствующих районов для обеспечения безопасности судоходства и, в первую очередь, рыбалки и отдельных предприятий рыбного промысла, которые не всегда могут получить соответствующие предписания в срок.
"Поэтому стоит рассматривать эти действия как очередной акт гибридной агрессии на море, теперь уже не только против Украины, но и других стран Черноморского региона", - отмечается в материале.
К этому перед самым началом учений Sea Breeze 2019, Россия международным предписанием 0698/2019 перекрыла район площадью в 8000 квадратных километров в Черном море где должна расположиться одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США .
- Напомним, что 25 июля 2019 года Службой безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой Украины был задержан российский танкер NEYMA , который участвовал в блокировании Керченского пролива 25 ноября 2018 года во время планового перехода украинской корабельно-катерной группы из порта базирования Одесса в порт базирования Мариуполь.
- Этот танкер в феврале 2019-го года сменил владельца с обанкротилась ООО "Метида" на ALTOMAR SHIPPING LTD. После длительного простоя в конце июня судно начало набирать новый экипаж и 18 июля отправились в Измаила.
- В РФ назвали данное задержание незаконным .
- СБУ обнародовала видео задержания российского танкера.
- Моряков с задержанного СБУ российского танкера отпустили . Позже в ведомстве объяснили , почему это сделали: "Украина - правовое государство".
- Российский танкер Neyma заходил к Измаилу как под российским, так и под украинским флагами .
- В свою очередь капитан судна Neyma Илья Дробязко не намерен давать показания украинскому суду.
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
-
17 июля, 2019 Как Зеленский готовит военную хунту
Читайте также
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-