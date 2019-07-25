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Espreso.tvОбществоРоссийский танкер Neyma зашел в Измаил под российским и украинским флагами, - журналист

Российский танкер Neyma зашел в Измаил под российским и украинским флагами, - журналист

Задержанный российский танкер Neyma зашел в Измаил под двумя флагами - украинским на носу и российским на корме

Об этом написал в Facebook военный эксперт Юрий Бутусов.

"Neyma" зашел в Измаил под двумя флагами - украинским на носу и российским на корме. То есть, о том, что неприятности возможны, владельцы "Neyma" знали - и пытались снаружи дезориентировать наблюдателей. 10 членов экипажа уже допрошены, проведена проверка их причастности к преступлению. Оказалось, накануне выхода из Керчи в Измаил, Народицкий (владелец судна) сменил экипаж, все эти моряки - новые люди, пока данных об их причастности к нападению на украинских моряков в Керченском проливе нет", - написал Бутусов.
Он также добавил, что переход из Керчи в Измаил судно осуществляло долго - в течение трех суток, долгое время танкер находился вблизи территориальных вод Украины. Вполне вероятно, российские спецслужбы ожидали силового захвата судна за пределами территориальных вод и провоцировали таким образом. Но никаких сигналов тревоги не было.

"Neyma" зашла на ремонт на судоремонтный завод, принадлежащий Анатолию Урбанскому - председателю Одесского облсовета, который в воскресенье в этом районе выиграл выборы в Верховную Раду по 143 избирательному округу", - написал он.

По словам Бутусова, очевидно, что это был просто повод, так как владелец судна Народицкий мог отремонтировать танкер и на своем заводе в Керчи.

"Танкер пришел без груза. Более вероятна версия, что таким образом русские и" ЮВАС ТРАНС" проверяли, можно ли после смены власти наладить канал поставки контрабанды из Крыма в Украину, и реакцию украинских спецслужб", - написал он.

Бутусов отметил, что пока танкер шел в Измаил, военная прокуратура, департамент контрразведки СБУ и управления СБУ в Одесской области получили оперативную информацию и подготовили задержание "Neyma".

"Примечательно - об операции имели информацию минимум 20 человек - и никто не "слил"! Это стоит внимания, в наше время", - написал он.

Бутусов отметил, что о значимости задержания "Neyma" свидетельствует мгновенная реакция российских СМИ - через 20 минут после сообщения о задержании СБУ, российское агентство РИА уже опубликовало комментарий российского сенатора Владимира Джабарова, который заявил: "Если Киев хочет немного улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер".

  • СБУ вместе с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
  • В РФ назвали незаконным задержание российского танкера, который 25 ноября 2018 года блокировал украинские корабли в Керченском проливе.
  • Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания российского танкера, который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.
  • Моряков с задержанного СБУ российского танкера отпустили.
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