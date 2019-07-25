СБУ показала, как задерживала российский танкер. Видео

25 июля, 2019, 15:26

Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания российского танкера, который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе

24 июня в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который идентифицировали как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

Следствие установило, что танкеру "NEYMA", чтобы скрыть причастность к акту агрессии, российские владельцы сменили название на "NIKA SPIRIT".