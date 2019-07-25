Моряков с задержанного СБУ российского танкера уже отпустили, - посольство РФ
25 июля, 2019, 17:42
Моряки с российского танкера NEYMA, который Служба безопасности Украины задержала в Измаиле, уже возвращаются домой
Об этом сообщили в посольстве РФ в Украине, передает ТАСС.
"Экипаж направляется домой, судно остается в Измаиле", - сказал представитель дипмиссии.
- СБУ вместе с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 году.
- В РФ назвали незаконным задержание российского танкера, который 25 ноября 2018 года блокировал украинские корабли в Керченском проливе
- Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания российского танкера, который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.
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