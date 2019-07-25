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Espreso.tvОбществоМоряков с задержанного СБУ российского танкера уже отпустили, - посольство РФ

Моряков с задержанного СБУ российского танкера уже отпустили, - посольство РФ

Моряки с российского танкера NEYMA, который Служба безопасности Украины задержала в Измаиле, уже возвращаются домой

Об этом сообщили в посольстве РФ в Украине, передает ТАСС.

"Экипаж направляется домой, судно остается в Измаиле", - сказал представитель дипмиссии.

  • СБУ вместе с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 году.
  • В РФ назвали незаконным задержание российского танкера, который 25 ноября 2018 года блокировал украинские корабли в Керченском проливе
  • Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания российского танкера, который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

 

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