"Захват танкера может ухудшить перспективы налаживания отношений", - СовФед России
25 июля, 2019, 15:20
В РФ назвали незаконным задержание российского танкера, который 25 ноября 2018 года блокировал украинские корабли в Керченском проливе
Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишут росЗМИ.
"Это задержание абсолютно незаконно, это можно делать только по решению суда", - заявил Джабаров.
Он добавил, что в случае, "если Киев хочет хочет немного улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер".
Напомним, 24 июля в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT" , который идентифицировали как уже известный танкер "NEYMA", который использовали для перекрытия Керченского пролива 25 ноября 2018 года.
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