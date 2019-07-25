"Захват танкера может ухудшить перспективы налаживания отношений", - СовФед России

25 июля, 2019, 15:20

В РФ назвали незаконным задержание российского танкера, который 25 ноября 2018 года блокировал украинские корабли в Керченском проливе

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишут росЗМИ.

"Это задержание абсолютно незаконно, это можно делать только по решению суда", - заявил Джабаров.

Он добавил, что в случае, "если Киев хочет хочет немного улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер".

Напомним, 24 июля в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT" , который идентифицировали как уже известный танкер "NEYMA", который использовали для перекрытия Керченского пролива 25 ноября 2018 года.