Капитан задержанного российского танкера не собирается свидетельствовать в украинском суде

26 июля, 2019, 11:30

Капитан судна Neyma Илья Дробязко не намерен давать показания украинскому суду, ведь, вроде бы, не был свидетелем того, как этот танкер блокировал украинские суда в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года

Об этом передает российский Интерфакс.

"Не намерен давать показания украинскому суду, я не был свидетелем в "Керченском деле". Мы ничего не нарушали - ни украинских, ни российских законов", - заявил Дробязко.

Он добавил, что перед заходом в Одесский порт они оформили разовый переход в тот же день пришвартовались в судоремонтного завода в порту Измаил, "а на утро пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные действия".

Представители прокуратуры, как сообщил капитан танкера Neyma, разъяснили права и обязанности членов экипажа с учетом украинского законодательства.

"Все было мирно, позволяли связываться с родными", - добавил Дробязко.

По его словам, команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и, якобы, не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года.

Напомним, 25 июля СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года.