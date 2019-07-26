Капитан задержанного российского танкера не собирается свидетельствовать в украинском суде
Об этом передает российский Интерфакс.
"Не намерен давать показания украинскому суду, я не был свидетелем в "Керченском деле". Мы ничего не нарушали - ни украинских, ни российских законов", - заявил Дробязко.
Он добавил, что перед заходом в Одесский порт они оформили разовый переход в тот же день пришвартовались в судоремонтного завода в порту Измаил, "а на утро пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные действия".
Представители прокуратуры, как сообщил капитан танкера Neyma, разъяснили права и обязанности членов экипажа с учетом украинского законодательства.
"Все было мирно, позволяли связываться с родными", - добавил Дробязко.
По его словам, команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и, якобы, не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года.
Напомним, 25 июля СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
- В РФ назвали незаконным задержание российского танкера.
- СБУ обнародовала видео задержания российского танкера.
- Моряков с задержанного СБУ российского танкера отпустили. Позже в ведомстве объяснили , почему это сделали: "Украина - правовое государство"
- Российский танкер Neyma заходил в Измаил под российским и украинским флагами .
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