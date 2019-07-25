СБУ задержала российский танкер, который блокировал украинские суда в Керченском проливе
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
24 июня в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который идентифицировали как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива 25 ноября 2018.
Следствие установило, что танкера "NEYMA", чтобы скрыть причастность к акту агрессии, российские владельцы сменили название на "NIKA SPIRIT".
Сейчас следователи СБУ, военные прокуроры и пограничники провели на задержанном танкере обыски с целью установления фактических обстоятельств дела, изъяли документы с судна, записи радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допросили членов судокоманды, изъяли документы необходимые для установления истины в производстве.
Судно признано вещественным доказательством и готовится ходатайство в суд о его аресте.
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