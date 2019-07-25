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Espreso.tvОбщество"Украина - правовое государство": СБУ объяснила, почему моряков задержанного российского танкера NEYMA отпустили

"Украина - правовое государство": СБУ объяснила, почему моряков задержанного российского танкера NEYMA отпустили

Экипаж танкера NEYMA, который 25 июля задержали в Измаиле, не нарушал морское право и законы Украины, поэтому оснований для задержания этих моряков не установлено

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Украина, как правовое государство, позволила морякам российского танкера NEYMA вернуться домой. Сегодня следователи СБУ и военной прокуратуры задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году. Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившихся на борту, не нарушали нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не установлено. Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков последним предоставлена без помех возможность возвращения домой к своим семьям", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что Украина добросовестно придерживается норм международного права.

"Украина является правовым государством, добросовестно соблюдает Морское международное право и решения Международного трибунала ООН по морскому праву", - отметили в СБУ.

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