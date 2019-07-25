"Украина - правовое государство": СБУ объяснила, почему моряков задержанного российского танкера NEYMA отпустили
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Украина, как правовое государство, позволила морякам российского танкера NEYMA вернуться домой. Сегодня следователи СБУ и военной прокуратуры задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году. Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившихся на борту, не нарушали нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не установлено. Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков последним предоставлена без помех возможность возвращения домой к своим семьям", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что Украина добросовестно придерживается норм международного права.
"Украина является правовым государством, добросовестно соблюдает Морское международное право и решения Международного трибунала ООН по морскому праву", - отметили в СБУ.
- Напомним, 25 июля СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
- В РФ назвали незаконным задержание российского танкера.
- СБУ обнародовала видео задержания российского танкера.
- Моряков с задержанного СБУ российского танкера отпустили.
- Российский танкер Neyma заходил в Измаил под российским и украинским флагами.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют