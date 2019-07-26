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Espreso.tvОбществоПравительство рассмотрит увольнение Кличко на ближайшем заседании, - Гройсман

Правительство рассмотрит увольнение Кличко на ближайшем заседании, - Гройсман


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабмин рассмотрит согласование увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко уже на ближайшем заседании

Об этом Владимир Гройсман сказал в эфире "Радио НВ".

"Согласно Конституции, все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед вновь избранным президентом Украины. История проходит абсолютно логично ... Так или иначе, он слагает свои полномочия, а дальше вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с президентом не говорил ", - заявил он.

Гройсман отметил, что вопрос о согласовании увольнения Кличко будет вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения.

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"Это полномочия президента. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций, и не буду мешать президенту нынешнему", - уточнил премьер.

 

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