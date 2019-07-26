Правительство рассмотрит увольнение Кличко на ближайшем заседании, - Гройсман
Об этом Владимир Гройсман сказал в эфире "Радио НВ".
"Согласно Конституции, все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед вновь избранным президентом Украины. История проходит абсолютно логично ... Так или иначе, он слагает свои полномочия, а дальше вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с президентом не говорил ", - заявил он.
Гройсман отметил, что вопрос о согласовании увольнения Кличко будет вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения.
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"Это полномочия президента. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций, и не буду мешать президенту нынешнему", - уточнил премьер.
- Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.
- В Офисе президента Украины считают, что руководителей местных госадминистраций назначают на срок полномочий президента, потому назначенного Петром Порошенко на должность главы КГГА Виталия Кличко следует уволить с этой должности
- Комментируя, пойдет ли он в отставку с поста мэра, если его лишат должности главы КГГА, Кличко отметил, что сдаваться не будет
- Кличко будет судиться с 1 + 1 о защите чести и достоинства
- Мэр Киева также отметил, что нынешняя ситуация является началом свертывания реформ децентрализации
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