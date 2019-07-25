Кличко подает в суд на 1+1 о защите чести и достоинства

25 июля, 2019, 15:52

Глава КГГА Виталий Кличко будет через суд защищать честь и достоинство

Об этом Кличко сказал в эфире программы "Ваша свобода" на Радио Свобода.

По его словам, генеральный продюсер 1 + 1 Александр Ткаченко (он же новоизбранный народный депутат от "Слуги народа") хочет стать главой КГГА, поэтому на него ежедневно "выливают грязь и манипуляции".

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"Я вижу последние месяцы многие вещи, которые подтверждают слухи, что он (Александр Ткаченко, - ред.) хочет стать главой КГГА. Можно увидеть, что каждый день нам меня выливают грязь и манипуляции. Поэтому я подаю в суд по поводу защиты чести и достоинства через видеоотчеты, которые делает 1 + 1 в отношении меня ", - заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Богдан просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко: направил письмо с соответствующим обращением к правительству, адресованное министру Кабинета Министров Александру Саенко.