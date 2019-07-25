Кличко об отставке с поста мэра: я сдаваться не буду
Об этом Виталий Кличко сказал в эфире программы "Ваша свобода" на Радио Свобода.
Отвечая на вопрос Виталия Портникова, пойдет ли он в отставку с поста мэра, если его лишат его, он заявил: "Ни в коем случае я сдаваться не буду, я буду делать все, чтобы отстоять местное самоуправление. И этот вопрос не мой, это вопрос принципов, которые должны быть в нашем городе, чтобы киевляне имели возможность управлять городом, выбирая киевский городской совет и мэра столицы. Другого пути нет ".
Он отметил, что будет решать этот вопрос и в юридической плоскости, а также обращаться к общественности. Кличко напомнил, что были воплощены вещи, которые изменили саму систему управления.
"Киевский городской совет - единственное место в Украине, где уже сделали невозможным кнопкодавство 3 года назад. Мы это сделали и такие вещи отмотать уже невозможно", - добавил он.
- Напомним, председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.
- У Кличко заявили, что ничего не знают о намерениях ОПГ уволить его от должности главы КГГА.
- В Офисе президента Украины считают, что руководителей местных госадминистраций назначают на срок полномочий президента, потому назначенного Петром Порошенко на должность главы КГГА Виталия Кличко следует уволить от этой должности
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