Кличко об отставке с поста мэра: я сдаваться не буду

25 июля, 2019, 16:02

Киевский городской голова рассказал, пойдет ли в отставку с поста мэра, если его лишат этой должности

Об этом Виталий Кличко сказал в эфире программы "Ваша свобода" на Радио Свобода.

Отвечая на вопрос Виталия Портникова, пойдет ли он в отставку с поста мэра, если его лишат его, он заявил: "Ни в коем случае я сдаваться не буду, я буду делать все, чтобы отстоять местное самоуправление. И этот вопрос не мой, это вопрос принципов, которые должны быть в нашем городе, чтобы киевляне имели возможность управлять городом, выбирая киевский городской совет и мэра столицы. Другого пути нет ".

Он отметил, что будет решать этот вопрос и в юридической плоскости, а также обращаться к общественности. Кличко напомнил, что были воплощены вещи, которые изменили саму систему управления.

"Киевский городской совет - единственное место в Украине, где уже сделали невозможным кнопкодавство 3 года назад. Мы это сделали и такие вещи отмотать уже невозможно", - добавил он.