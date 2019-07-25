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Espreso.tvОбществоКличко об отставке с поста мэра: я сдаваться не буду

Кличко об отставке с поста мэра: я сдаваться не буду


фото: rfe
Киевский городской голова рассказал, пойдет ли в отставку с поста мэра, если его лишат этой должности

Об этом Виталий Кличко сказал в эфире программы "Ваша свобода" на Радио Свобода.

Отвечая на вопрос Виталия Портникова, пойдет ли он в отставку с поста мэра, если его лишат его, он заявил: "Ни в коем случае я сдаваться не буду, я буду делать все, чтобы отстоять местное самоуправление. И этот вопрос не мой, это вопрос принципов, которые должны быть в нашем городе, чтобы киевляне имели возможность управлять городом, выбирая киевский городской совет и мэра столицы. Другого пути нет ".

Он отметил, что будет решать этот вопрос и в юридической плоскости, а также обращаться к общественности. Кличко напомнил, что были воплощены вещи, которые изменили саму систему управления.

"Киевский городской совет - единственное место в Украине, где уже сделали невозможным кнопкодавство 3 года назад. Мы это сделали и такие вещи отмотать уже невозможно", - добавил он.

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