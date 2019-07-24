//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Это было напоминание": Рябошапка прокомментировал письмо Богдана в Кабмин об увольнении Кличко

"Это было напоминание": Рябошапка прокомментировал письмо Богдана в Кабмин об увольнении Кличко

В Офисе президента Украины считают, что руководителей местных госадминистраций назначают на срок полномочий президента, поэтому назначенного Петром Порошенко на должность главы КГГА Виталия Кличко следует уволить с этой должности

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка , передает пресс-служба главы государства.

"Это было напоминание от руководителя Офиса президента Андрея Богдана Премьер-министру Украины о том, что необходимо внести представление об увольнении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. В соответствии с Законом Украины" О местных государственных администрациях ", руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра Украины на срок полномочий президента", - сказал Рябошапка.

Заместитель главы ОПУ отметил, что поскольку представление на назначение главы КГГА вносил премьер-министр, внести представление на увольнение также должен глава правительства.

"Виталий Кличко был назначен главой Киевской городской государственной администрации предыдущим президентом в июне 2014 года. Соответственно, премьер-министр должен выполнить требования закона и внести представление об увольнении главы Киевской городской государственной администрации", - сказал Рябошапка.

Рябошапка добавил, что премьер-министр внес представление об увольнении всех глав местных администраций, кроме главы КГГА.

  • Напомним, Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.
  • У Кличко заявили, что ничего не знают о намерениях ОПУ уволить его с должности главы КГГА.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 июля, 2019 среда

больше новостей

24 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать