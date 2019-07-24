"Это было напоминание": Рябошапка прокомментировал письмо Богдана в Кабмин об увольнении Кличко
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка , передает пресс-служба главы государства.
"Это было напоминание от руководителя Офиса президента Андрея Богдана Премьер-министру Украины о том, что необходимо внести представление об увольнении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. В соответствии с Законом Украины" О местных государственных администрациях ", руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра Украины на срок полномочий президента", - сказал Рябошапка.
Заместитель главы ОПУ отметил, что поскольку представление на назначение главы КГГА вносил премьер-министр, внести представление на увольнение также должен глава правительства.
"Виталий Кличко был назначен главой Киевской городской государственной администрации предыдущим президентом в июне 2014 года. Соответственно, премьер-министр должен выполнить требования закона и внести представление об увольнении главы Киевской городской государственной администрации", - сказал Рябошапка.
Рябошапка добавил, что премьер-министр внес представление об увольнении всех глав местных администраций, кроме главы КГГА.
- Напомним, Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.
- У Кличко заявили, что ничего не знают о намерениях ОПУ уволить его с должности главы КГГА.
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