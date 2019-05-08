10 фактов о новом главе АП Андрее Богдане

21 мая, 2019, 20:03

Юрист Богдан был правительственным уполномоченным во времена Виктора Януковича, советником Игоря Коломойского, адвокатом Геннадия Корбана

Еспресо.TV рассказывает о главных фактах из жизни Андрея Богдана, которого 21 мая назначили на должность главы Администрации президента Украины.

1. Родился в 1976 году. 1998 окончил Львовский государственный университет им. Франко. Имеет научную степень кандидата юридических наук. Его отец - Иосиф Богдан с 1991 по 1994 годы был заместителем декана юридического факультета Львовского госуниверситета.

Богдан учился в одной группе с адвокатом, бывшим заместителем генерального прокурора Виталием Каськом.

2. С 2001 года работал в адвокатской компании "Правис" и был помощником судьи Киевского апелляционного суда. В дальнейшем компания называлась "Правис: Резников, Власенко и партнеры". Ее основателями были Алексей Резников (затем - заместитель председателя КГГА Виталия Кличко) и будущий нардеп от Батькивщины Сергей Власенко.

С 2004 года Богдан стал партнером в адвокатской компании "Пукшин и партнеры". Пукшин работал затем заместителем главы Секретариата президента Виктора Ющенко. С 2007 года стал управляющим партнером компании "Юридические советники" (в 2009 году фирма вернула название - «Пукшин и партнеры»).

3. В 2007 году принимал участие во внеочередных выборах в ВР под №93 в списке блока "Наша Украина - Народная самооборона". Представлял в судах интересы блока. С декабря 2007 года - заместитель министра юстиции Николая Онищука, отвечал за реализацию государственной политики в сфере борьбы с коррупцией.

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4. После победы на президентских выборах Виктора Януковича в марте 2010 года назначен заместителем министра Кабмина Анатолия Толстоухова - правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Правительством тогда руководил Николай Азаров. Во время админреформы в феврале 2011 года должность была ликвидирована.

С июля 2013 года Богдан вдруг был назначен правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Уволен от должности после победы Революции достоинства 3 марта 2014 года.

5. В 2014 году работал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

В марте 2014 года в условиях российской агрессии и. о. президента Александр Турчинов назначил Коломойского председателем Днепропетровской ОГА. Порошенко переназначил Коломойского после того, как победил на президентских выборах.

Осенью 2014 года Богдан снова баллотировался в Верховную Раду по спискам Блока Петра Порошенко. Богдан на тот момент был беспартийным и работал главным юрисконсультом компании "Статус". Депутатом он не стал, хотя его семьдесят четвёртое место в списке оказалось проходным. Однако, БПП отменил его регистрацию в качестве кандидата. В 2018 году Богдан неудачно обжаловал это решение в суде.

6. Богдан был одним из адвокатов Геннадия Корбана после того, как 31 октября 2015 года тот был задержан.

Корбану были предъявлены подозрения по четырем статьям УК: ст. 255 (Создание организованной преступной организации), ст. 191 (присвоение, растрата имущества: по факту хищения средств из "Фонда обороны страны"), ст. 349 (Задержание представителя власти или работника правоохранительных органов в качестве заложника), ст. 289 (Похищение автомобильного транспорта).

В марте 2016 года Корбану была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Весной 2016 года по одному из эпизодов подозрения суд приговорил Корбана к полутора годам лишения свободы условно. Корбан признал вину и заключил мировое соглашение с экс-главой Госагентства земельных ресурсов Сергеем Рудыком, в организации похищения которого его обвиняли.

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7. В начале 2016 года фамилия Богдана часто упоминали в связи с законопроектом №3700 (об исключении кандидатов в депутаты из избирательного списка в многомандатном округе).

Закон был принят Радой и подписан президентом в феврале 2016 года. Закон был попыткой руководителей фракций вернуть себе право лишать мандатов как действующих депутатов, так и тех, что могли зайти в Раду на места нардепов, которые пошли работать в правительство.

Считали, что его принятие было связано с желанием исключить из избирательного списка БПП Андрея Богдана, который тогда был адвокатом Корбана. Тогдашний глава ВР Владимир Гройсман ставил этот вопрос на рассмотрение несколько десятков раз в течение нескольких месяцев, однако найти достаточное количество голосов никак не удавалось.

В Раду Богдан должен был зайти по списку БПП вместо Бориса Филатова, который тогда стал мэром Днепра.

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8. Богдан пытался уговорить Зеленского пойти в политику еще в 2016 году. Зеленский долгое время отказывался. Весной 2018 Богдан пришел к нему с данными соцопросов, где у Зеленского уже был определенный процент поддержки.

На вопрос, почему юрист Зеленского Богдан часто летал в Женеву, когда там жил Коломойский, а затем - в Тель-Авив, куда он переехал позже, сам олигарх ответил: "Он, прежде всего, мой адвокат".

9. Во время предвыборной кампании представители команды Зеленского не признавали активное участие Богдана в их штабе.

На вопрос о том, есть ли представители Коломойского в команде Зеленского, руководитель штаба Иван Баканов отвечал: "Нет, мне о таком человеке неизвестно. Вы имеете в виду Андрея Богдана? Он юрист, нет вопросов".

Политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков отмечал, что "ключевых позиций" у Богдана нет, а сам он "помогает в юридических вопросах".



Зеленский и Богдан на встрече с руководством Верховной Рады 4 мая 2019 года

10. По данным СМИ, Богдан во время предвыборной кампании приходил в НАБУ, где от имени Зеленского разговаривал с Артемом Сытником о борьбе с коррупцией.

Журналисты "Схем" утверждали, что с 2014 года Богдан не менее трех раз летал в Россию. Богдан это опроверг.

Также СМИ сообщали, что Богдан тайно посещал Конституционный суд, где якобы разговаривал с председателем суда об отмене закона о люстрации. По закону "Об очищении власти" Богдан, который дважды работал в правительстве при Януковиче, не сможет занимать должности на государственной службе до 2024 года.