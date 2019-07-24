Чем не угодил мэр Кличко президенту Зеленскому?

24 июля, 2019, 16:35

Сергей Руденко

Офис президента Украины потребовал от Кабинета министров увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Таким образом, Зеленский решил пойти по пути Кучмы и Януковича - лишив столичного голову кресла руководителя КГГА

24 июля глава Офиса президента Украины обратился к правительству с просьбой уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель объяснила этот шаг намерением провести ротацию других глав областных государственных администраций. Впрочем, в отличие от последних в Киеве должность главы городской государственной администрации совмещает голова города. Так еще в 2003 году определил Конституционный суд. Понятно, что команде Зе не терпится взять под контроль столицу. Для этого они даже ввели двоевластие в Киеве - до следующих выборов городского головы. И, похоже, этому никто не сможет помешать.

Владимир Зеленский - не первый из украинских президентов, который пытается взять под свой контроль Киев. В далеком 2002 году команда Народно-демократической партии, близкой к Леониду Кучме, пыталась отстранить от должности главы КГГА Александра Омельченко, который совмещал ее с должностью мэра. В один из дней Сан Саныч решил вылететь за пределы Украины и уже в аэропорту "Борисполь" его застала весть: указом президента Кучмы и.о. главы КГГА назначен Юрий Шовкун. Омельченко развернул свою машину (слава Богу, не самолет, как в свое время Примаков, экс-премьер-министр России, над Атлантикой) и поехал к Леониду Даниловичу. Тогда это дело решили в пользу Омельченко. Через восемь лет ситуация повторилась. Команда Виктора Януковича сначала завела Александра Попова в КГГА в статусе первого заместителя главы Леонида Черновецкого. Тогда никто не протестовал, что единственным руководителем столицы уже как глава КГГА стал Попов, хотя де-юре мэром оставался Черновецкий. Затем уже главой КГГА и мэром стал Виталий Кличко.

В начале июля 2019 года глава Офиса президента Андрей Богдан публично заявил о намерении разделить в Киеве должности городского головы и главы городской госадминистрации. Впрочем, для этого потребуется внести изменения в действующее законодательство Верховной Радой. Что после создания "Слугой народа" однопартийного большинства в парламенте сделать будет совсем не сложно.

Виталий Кличко говорит, что в случае, если такое распределение полномочий произойдет, он будет настаивать на проведении досрочных выборов в столице. Мол, только жители столицы должны решить, кто будет руководить исполнительным органом в столице - мэр или глава КГГА. Однако, учитывая потрясающую победу кандидатов в народные депутаты от "Слуги" в Киеве, не трудно догадаться, какими будут результаты выборов столичного головы. Поэтому же Александру Ткаченко, которому давно уже пророчат кресло главы украинской столицы, достаточно будет лишь выдвинуться на выборы городского головы от партии "Слуга народа".

Чем не устраивает Виталий Кличко команду нынешнего президента Владимира Зеленского? Говорят, что экс-художественный руководитель "Квартала 95" обиделся на столичного голову за шутку на дне рождении у Игоря Суркиса. Вроде в декабре 2018 года "кварталовцы" развлекали гостей, и чемпион мира, обращаясь к Зеленскому, спросил: "Если ты станешь президентом, кто же будет нас развлекать?". Так это или нет - знает только сам президент Украины. Очевидно, в ситуации с Кличко все банальнее - команда Зе на избирательном кураже решила взять под контроль столицу еще до выборов столичного головы. Кто-то уже вспоминает об аппетитах к киевской недвижимости хорошего знакомого Андрея Богдана - Андрея Варвиша. Кто-то намекает на интересы Игоря Коломойского. Как бы там ни было, столичный бюджет, строительство, контроль над инфраструктурой - у Зеленского очень хорошо понимают, что все это нужно взять на себя до тех пор, пока рейтинг и нынешнего президента, и политической партии, которую он заводит во власть, находится на пиковой отметке .

Совершенно очевидно, что борьба с Кличко у команды Зе будет непростой. Бывший чемпион мира по боксу вряд ли сдастся без боя. А особенно те, кто сейчас стоит рядом со столичным главой. Теоретически команда Кличко понимает, что каток под названием "Слуга народа" сейчас может их раздавить. Поэтому в интересах Кличко - апеллировать к общественности. Не уверен, что Виталию Владимировичу сейчас нужны досрочные выборы в столице. Скорее Кличко хочет, чтобы они состоялись, как и положено - осенью 2020 года, когда рейтинг "Слуги народа" может пойди вниз.