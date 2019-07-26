Кличко об увольнении с должности главы КГГА: дело не в фамилиях, это наступление на самоуправление
Об этом киевский городской глава Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Ситуация, когда киевлян хотят лишить права избирать власть города, является неконструктивной, недемократической и противоречит сути самоуправления", - сказал он.
Мэр Киева отметил, что дело не в фамилиях, не в том, что "Кличко цепляется за кресло", а дело в ключевых принципах. "Речь идет о наступлении на самоуправление", - отметил глава КГГА.
По его мнению, поскольку все всегда начинается со столицы, то подобная ситуация является началом свертывания реформ децентрализации.
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"Разделение должностей и введение в столице двоевластия является антиконституционным. Да, сейчас пытаются жонглировать статьями основного закона, закона о столице, рассказать, что все законно. Конституция Украины предусматривает, что особенности осуществления местного самоуправления урегулировано отдельным законом о столице. Главой КГГА может быть назначено только лицо, избранное киевским городским головой, то есть человеком, которого выбрали жители столицы. А сегодня киевлян хотят лишить права избрать власть в своем городе ", - добавил он.
- Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.
- У Кличко заявили, что ничего не знают о намерениях ОПУ уволить его с должности главы КГГА.
- В Офисе президента Украины считают, что руководителей местных госадминистраций назначают на срок полномочий президента, потому назначенного Петром Порошенко на должность главы КГГА Виталия Кличко следует уволить с этой должности
- Комментируя, пойдет ли он в отставку с поста мэра, если его лишат должности главы КГГА, Кличко отметил, что сдаваться не будет
- Кличко будет судиться с 1 + 1 о защите чести и достоинства
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