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Espreso.tvОбществоКличко об увольнении с должности главы КГГА: дело не в фамилиях, это наступление на самоуправление

Кличко об увольнении с должности главы КГГА: дело не в фамилиях, это наступление на самоуправление

Мэр Киева отметил, что нынешняя ситуация является началом свертывания реформ децентрализации

Об этом киевский городской глава Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Ситуация, когда киевлян хотят лишить права избирать власть города, является неконструктивной, недемократической и противоречит сути самоуправления", - сказал он.

Мэр Киева отметил, что дело не в фамилиях, не в том, что "Кличко цепляется за кресло", а дело в ключевых принципах. "Речь идет о наступлении на самоуправление", - отметил глава КГГА.

По его мнению, поскольку все всегда начинается со столицы, то подобная ситуация является началом свертывания реформ децентрализации.

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"Разделение должностей и введение в столице двоевластия является антиконституционным. Да, сейчас пытаются жонглировать статьями основного закона, закона о столице, рассказать, что все законно. Конституция Украины предусматривает, что особенности осуществления местного самоуправления урегулировано отдельным законом о столице. Главой КГГА может быть назначено только лицо, избранное киевским городским головой, то есть человеком, которого выбрали жители столицы. А сегодня киевлян хотят лишить права избрать власть в своем городе ", - добавил он.

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