Богдан просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко
24 июля, 2019, 12:37
Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко
Об этом сообщили источники РБК-Украина .
Как рассказал источник, обращение связано с тем, что главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом.
"Кабмин внес представление на всех губернаторов, а на главу КГГА нет. Теперь им прислали соответствующее обращение. Но глава КГГА может быть переназначен", - уточнил собеседник.
Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил получение такого письма от Офиса президента. Он сказал, что письмо будет обрабатываться в установленном законом порядке.
Андрей Богдан направил письмо с соответствующим обращением к правительству, адресованное министру Кабинету Министров Александру Саенко. Саенко подтвердил 24 каналу факт получения письма от Офиса Президента.
Фото письмо обнародовал в соцсетях журналист Орест Сохар.
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