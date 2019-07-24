Богдан просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко

24 июля, 2019, 12:37

Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко

Об этом сообщили источники РБК-Украина .

Как рассказал источник, обращение связано с тем, что главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом.

"Кабмин внес представление на всех губернаторов, а на главу КГГА нет. Теперь им прислали соответствующее обращение. Но глава КГГА может быть переназначен", - уточнил собеседник.

Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил получение такого письма от Офиса президента. Он сказал, что письмо будет обрабатываться в установленном законом порядке.

Андрей Богдан направил письмо с соответствующим обращением к правительству, адресованное министру Кабинету Министров Александру Саенко. Саенко подтвердил 24 каналу факт получения письма от Офиса Президента.

Фото письмо обнародовал в соцсетях журналист Орест Сохар.