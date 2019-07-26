ООН просит Украину и РФ не повышать напряжение в море

26 июля, 2019, 09:52

Организация объединенных наций просит страны воздержаться от эскалации конфликта в море

Об этом сообщает Укринформ.

В ООН знакомы с тем, что Украина задержала российский танкер, но пока не имеют независимой оценки обстоятельств инцидента и призывают стороны воздержаться от эскалации.

В то же время в ООН напомнили о задержанных ранее Россией украинских моряках и кораблях.

Представитель генсека ООН добавил, что ранее ООН уже выражала обеспокоенность захватом Россией украинских моряков и судов.