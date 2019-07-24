У Кличко ничего не знают о намерениях ОПУ уволить его с должности главы КГГА

24 июля, 2019, 15:43

В Киевской городской государственной администрации ничего не знают о представлении Андрея Богдана относительно увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА

Об этом заявила пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева, передает НВ .

"У нас нет официальной информации по этому поводу. Ни писем, ни каких-либо сообщений", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Богдан просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко: направил письмо с соответствующим обращением к правительству, адресованное министру Кабинета Министров Александру Саенко.

Саенко подтвердил 24 каналу факт получения письма от Офиса Президента.