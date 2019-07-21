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Espreso.tvОбществоТимошенко назвала партии, с которыми "Батькивщина" готова объединиться в коалицию

Тимошенко назвала партии, с которыми "Батькивщина" готова объединиться в коалицию

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила готова формировать коалицию в новой Верховной Раде только с партиями "Голос" и "Слуга народа"

Об этом Тимошенко заявила 21 июля в избирательном штабе "Батькивщины", передает "Радио Свобода" .

"Мы готовы формировать коалицию исключительно с партиями "Голос" и "Слуга народа". Ни с какими другими партиями мы не будем объединяться", - сказала Тимошенко.

При этом Тимошенко отметила, что состав коалиции в новой Раде, по ее мнению, зависит исключительно от президента Украины Владимира Зеленского.

Также лидер "Батькивщины" заявила, что ее политсила не претендует ни на какие должности.

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