Тимошенко назвала партии, с которыми "Батькивщина" готова объединиться в коалицию
21 июля, 2019, 23:12
Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила готова формировать коалицию в новой Верховной Раде только с партиями "Голос" и "Слуга народа"
Об этом Тимошенко заявила 21 июля в избирательном штабе "Батькивщины", передает "Радио Свобода" .
"Мы готовы формировать коалицию исключительно с партиями "Голос" и "Слуга народа". Ни с какими другими партиями мы не будем объединяться", - сказала Тимошенко.
При этом Тимошенко отметила, что состав коалиции в новой Раде, по ее мнению, зависит исключительно от президента Украины Владимира Зеленского.
Также лидер "Батькивщины" заявила, что ее политсила не претендует ни на какие должности.
- Напомним, Петр Порошенко назвал партию "Голос" наиболее "идейно близкой партией" к "Европейской солидарности".
- Президент Владимир Зеленский высказался в поддержку коалиции с "Голосом" .
- Руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выразил сомнение в возможности сотрудничества в Раде с "ЕС" и "Оппозиционной платформой - За жизнь".
- Кандидат-мажоритарщик от партии "Голос" Леонид Емец предположил объединение его партии в Раде со "Слугой народа" и отверг возможность перехода в оппозицию вместе с "Европейской солидарностью".
- ЦИК не зафиксировала нарушений, способных повлиять на результаты парламентских выборов.
- По данным национального экзитпола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос "- 6,5%," Сила и честь "- 4,3%," Оппозиционный блок - 3,3%, "Партия Шария" - 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.
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