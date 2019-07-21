Тимошенко назвала партии, с которыми "Батькивщина" готова объединиться в коалицию

21 июля, 2019, 23:12

Об этом Тимошенко заявила 21 июля в избирательном штабе "Батькивщины", передает "Радио Свобода" .

"Мы готовы формировать коалицию исключительно с партиями "Голос" и "Слуга народа". Ни с какими другими партиями мы не будем объединяться", - сказала Тимошенко.

При этом Тимошенко отметила, что состав коалиции в новой Раде, по ее мнению, зависит исключительно от президента Украины Владимира Зеленского.

Также лидер "Батькивщины" заявила, что ее политсила не претендует ни на какие должности.