Порошенко назвал "наиболее идейно близкую партию" к "Европейской солидарности" в новой Раде
Об этом Петр Порошенко сказал в штабе "Европейской солидарности", передает Еспресо.TV.
"Надеемся, что к утру все, кто пройдет в Раду, отграничатся от платформы Бойко-Медведчука и засвидетельствуют о неприемлемости сотрудничества с пятой колонной", - заявил лидер "ЕС".
Он отметил, что "Европейская солидарность" имеет "всю компетенцию не дать втянуть Украину в пророссийские сценарии", которым команда Порошенко противостояла последние 5 лет.
"Своим главным партнером мы считаем наиболее идейно близкую нам партию" Голос ", - подчеркнул Порошенко
Он также добавил, что стремительный рост явки на зарубежных участках "дает основания для оптимизма".
"Слуга народа" - 43,9%, в Раду проходят 5 партий: результаты национального экзитпола по состоянию на 18:00
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