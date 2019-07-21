Порошенко назвал "наиболее идейно близкую партию" к "Европейской солидарности" в новой Раде

21 июля, 2019, 21:03

Лидер партии "Европейская солидарность" сказал, какую политическую силу считает главным партнером в новом парламенте

Об этом Петр Порошенко сказал в штабе "Европейской солидарности", передает Еспресо.TV.

"Надеемся, что к утру все, кто пройдет в Раду, отграничатся от платформы Бойко-Медведчука и засвидетельствуют о неприемлемости сотрудничества с пятой колонной", - заявил лидер "ЕС".

Он отметил, что "Европейская солидарность" имеет "всю компетенцию не дать втянуть Украину в пророссийские сценарии", которым команда Порошенко противостояла последние 5 лет.

"Своим главным партнером мы считаем наиболее идейно близкую нам партию" Голос ", - подчеркнул Порошенко

Он также добавил, что стремительный рост явки на зарубежных участках "дает основания для оптимизма".

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