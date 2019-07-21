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Espreso.tvОбществоРазумков прокомментировал возможность сотрудничества в Раде с "ЕС" и "Оппозиционной платформой - За жизнь"

Разумков прокомментировал возможность сотрудничества в Раде с "ЕС" и "Оппозиционной платформой - За жизнь"


фото: znaj.ua
Руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что не видит возможности объединения в новой Верховной Раде с фракцией партии "Солидарность"

Об этом Разумков сказал в ответ на вопрос журналиста Еспресо.TV Юрия Чмиля.

"Я скажу свое мнение: я слабо представляю такое объединение", - сказал Разумков.

При этом руководитель "Слуги народа" обвинил политических оппонентов в черном пиаре.

Кроме того, Разумков также выразил сомнение в возможности сотрудничества с фракцией "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Если мы говорим об "Оппозиционной платформе - За жизнь", скажем так, те методы предвыборной борьбы, на мой взгляд, не всегда соответствовали интересам государства и национальной безопасности. Лично я и, думаю, большинство нашей команды слабо представляет себе такой формат объединения ", - сказал Разумков.

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