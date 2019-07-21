Емец рассказал, с кем "Голос" будет объединяться в новой Раде
Об этом Емец сказал во время общения с журналистами, передает Еспресо.TV.
"Я очень рад, что все политсилы хотят объединиться с "Голосом", но "Голос" будет объединяться с теми, кто разделяет наши идеологические ценности, нашу программу и с кем мы способны ее реализовать", - сказал Емец.
Кандидат от "Голоса" в частности предположил объединение со "Слугой народа".
"Если мы способны это сделать со "Слугой народа", это значит, мы имеем иметь 226 голосов", - пояснил Емец.
О сотрудничестве с "Европейской солидарностью" кандидат в нардепы отметил, что его партия не планирует переходить в оппозицию.
"Есть ли эти голоса (226 - ред.) с " Европейской солидарностью "? Конечно, их нет. Поэтому речь может идти об объединении в оппозицию, а об этом сейчас вообще не идет", - добавил Емец.
- Напомним, Петр Порошенко назвал партию "Голос" наиболее "идейно близкой партией" к "Европейской солидарности".
- Президент Владимир Зеленский высказался в поддержку коалиции с "Голосом" .
- ЦИК не зафиксировала нарушений, способных повлиять на результаты парламентских выборов.
- Руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выразил сомнение в возможности сотрудничества в Раде с "ЕС" и "Оппозиционной платформой - За жизнь".
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