Емец рассказал, с кем "Голос" будет объединяться в новой Раде

21 июля, 2019, 22:15

Об этом Емец сказал во время общения с журналистами, передает Еспресо.TV.

"Я очень рад, что все политсилы хотят объединиться с "Голосом", но "Голос" будет объединяться с теми, кто разделяет наши идеологические ценности, нашу программу и с кем мы способны ее реализовать", - сказал Емец.

Кандидат от "Голоса" в частности предположил объединение со "Слугой народа".

"Если мы способны это сделать со "Слугой народа", это значит, мы имеем иметь 226 голосов", - пояснил Емец.

О сотрудничестве с "Европейской солидарностью" кандидат в нардепы отметил, что его партия не планирует переходить в оппозицию.

"Есть ли эти голоса (226 - ред.) с " Европейской солидарностью "? Конечно, их нет. Поэтому речь может идти об объединении в оппозицию, а об этом сейчас вообще не идет", - добавил Емец.