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Espreso.tvОбщество"Приложить максимум усилий": Зеленский дал поручение МИД и ГПУ о возврате Маркива в Украину

"Приложить максимум усилий": Зеленский дал поручение МИД и ГПУ о возврате Маркива в Украину

Президент Украины обратился к руководству Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры Украины срочно заняться вопросом возвращения на родину нацгвардейца Маркива

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и несмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. К тому времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном", - заявил Владимир Зеленский .

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