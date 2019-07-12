"Приложить максимум усилий": Зеленский дал поручение МИД и ГПУ о возврате Маркива в Украину
12 июля, 2019, 23:07
Президент Украины обратился к руководству Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры Украины срочно заняться вопросом возвращения на родину нацгвардейца Маркива
Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и несмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. К тому времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном", - заявил Владимир Зеленский .
- Напомним, 12 июля Италия осудила украинского нацгвардейца к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве журналиста
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