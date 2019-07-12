"Приложить максимум усилий": Зеленский дал поручение МИД и ГПУ о возврате Маркива в Украину

12 июля, 2019, 23:07

Президент Украины обратился к руководству Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры Украины срочно заняться вопросом возвращения на родину нацгвардейца Маркива

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и несмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. К тому времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном", - заявил Владимир Зеленский .