12 июля, 2019, 16:30

В пятницу, 12 июля, суд итальянского города Павия приговорил к 24 годам заключения украинского нацгвардейца Виталия Маркива по обвинению в убийстве итальянского журналиста на Донбассе

Об этом сообщила в Facebook журналистка Наталья Кудрик.

"Виталия Маркива признали виновным и приговорили к 24 годам тюрьмы", - написала журналистка.

Маркива обвиняют в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.

Адвокат украинца Донателла Рапетти просила признать Маркива невиновным, поскольку нет подтверждений, что Роккелли и его спутник россиянин Андрей Миронов погибли в результате обстрела именно со стороны украинских военных.

Еще один адвокат - Никколо Бертолини Клеричи - отметил, что Маркив советовал другим журналистам не ехать в опасную зону, свидетельствует об отсутствии намерения нацгвардейца препятствовать работникам СМИ.

Нацгвардеец Виталий Маркив с украинским и итальянским гражданством 2 года находился под стражей в миланской тюрьме.