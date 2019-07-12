Италия осудила украинского нацгвардейца к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве журналиста
Об этом сообщила в Facebook журналистка Наталья Кудрик.
"Виталия Маркива признали виновным и приговорили к 24 годам тюрьмы", - написала журналистка.
Маркива обвиняют в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.
Адвокат украинца Донателла Рапетти просила признать Маркива невиновным, поскольку нет подтверждений, что Роккелли и его спутник россиянин Андрей Миронов погибли в результате обстрела именно со стороны украинских военных.
Еще один адвокат - Никколо Бертолини Клеричи - отметил, что Маркив советовал другим журналистам не ехать в опасную зону, свидетельствует об отсутствии намерения нацгвардейца препятствовать работникам СМИ.
Нацгвардеец Виталий Маркив с украинским и итальянским гражданством 2 года находился под стражей в миланской тюрьме.
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