Жертва агрессивной России: Аваков о приговоре нацгвардейцу в Италии

12 июля, 2019, 17:26

Украина обжалует решение итальянского суда, который постановил заключить украинского нацгвардейца Виталия Маркива на 24 года по обвинению в убийстве итальянского журналиста на Донбассе

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в Twitter.

"24 года Виталию Маркиву - несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано. Наш гвардеец и государство Украина не виноваты в гибели репортера Рокелли. Он стал жертвой агрессивной России, которая развязала в Славянске войну на Донбассе. Будем бороться дальше" , - отметил Аваков.

Напомним, 12 июля, суд итальянского города Павия приговорил к 24 годам заключения украинского нацгвардейца Виталия Маркива по обвинению в убийстве итальянского журналиста на Донбассе.