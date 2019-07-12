Жертва агрессивной России: Аваков о приговоре нацгвардейцу в Италии
12 июля, 2019, 17:26
Украина обжалует решение итальянского суда, который постановил заключить украинского нацгвардейца Виталия Маркива на 24 года по обвинению в убийстве итальянского журналиста на Донбассе
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в Twitter.
"24 года Виталию Маркиву - несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано. Наш гвардеец и государство Украина не виноваты в гибели репортера Рокелли. Он стал жертвой агрессивной России, которая развязала в Славянске войну на Донбассе. Будем бороться дальше" , - отметил Аваков.
Напомним, 12 июля, суд итальянского города Павия приговорил к 24 годам заключения украинского нацгвардейца Виталия Маркива по обвинению в убийстве итальянского журналиста на Донбассе.
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