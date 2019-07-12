"Не будьте, как Россия": В Киеве пикетируют посольство Италии из-за приговора Маркиву

12 июля, 2019, 22:52

Более 200 украинцев приняли участие в акции "Свободу Виталию Маркиву!" возле посольства Италии в Киеве

Об этом сообщает "Новинарня".

Активисты требовали освободить бойца Нацгвардии, которого суд в городе Павия сегодня приговорил к 24 годам лишения свободы.

Десятки людей напротив окон посольства держали огромный транспарант #Free Markiv, написанный на полотнище на месте происшествия перед ее началом, и меньшие плакаты на итальянском языке.

На забор диппредставительства прицепили плакат с надписью "Сколько стоит юстиция?"

Выступавшие требовали освободить украинского патриота, незаконно и безосновательно осужденного в Италии за участие в боевых действиях на защиту своей Родины.

Особенностью акции стало большое количество пустых коробок из-под пиццы, составленных перед посольством штабелями.

"Мы собрались под итальянским посольством, чтобы выразить возмущение тем приговором, который получил в Италии нацгвардеец Виталий Маркив. Мы принесли пустые коробки из-под пиццы, которая является символом Италии, чтобы показать, что приговор так же является пустым, незаконным, неправильным", - сказал ветеран АТО, уроженец Донбасса Виталий Овчаренко.

"Мы говорим, что будем еще не раз собираться и протестовать", - подчеркнул он.