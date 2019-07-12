"Не будьте, как Россия": В Киеве пикетируют посольство Италии из-за приговора Маркиву
Об этом сообщает "Новинарня".
Активисты требовали освободить бойца Нацгвардии, которого суд в городе Павия сегодня приговорил к 24 годам лишения свободы.
Десятки людей напротив окон посольства держали огромный транспарант #Free Markiv, написанный на полотнище на месте происшествия перед ее началом, и меньшие плакаты на итальянском языке.
На забор диппредставительства прицепили плакат с надписью "Сколько стоит юстиция?"
Выступавшие требовали освободить украинского патриота, незаконно и безосновательно осужденного в Италии за участие в боевых действиях на защиту своей Родины.
Особенностью акции стало большое количество пустых коробок из-под пиццы, составленных перед посольством штабелями.
"Мы собрались под итальянским посольством, чтобы выразить возмущение тем приговором, который получил в Италии нацгвардеец Виталий Маркив. Мы принесли пустые коробки из-под пиццы, которая является символом Италии, чтобы показать, что приговор так же является пустым, незаконным, неправильным", - сказал ветеран АТО, уроженец Донбасса Виталий Овчаренко.
"Мы говорим, что будем еще не раз собираться и протестовать", - подчеркнул он.
- Напомним, 12 июля Италия осудила украинского нацгвардейца к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве журналиста
- Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Маркив стал жертвой агрессивной России
- Нардеп Владимир Арьев считает, что пророссийская позиция власти Италии сказывается на правосудии в этой стране, в частности, приговоре нацгвардейцу Виталию Маркиву
- Посол Украины в Италии уверен, что в апелляционном суде у осужденного на 24 года Маркива "будут шансы"
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