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Espreso.tvОбществоПосол Украины в Италии рассказал, когда обжалуют приговор осужденному нацгвардейцу, - СМИ

Посол Украины в Италии рассказал, когда обжалуют приговор осужденному нацгвардейцу, - СМИ

Посол Украины в Италии уверен, что в апелляционном суде у осужденного на 24 года Маркива "будут шансы"

Об этом в комментарии LB.ua сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

Украина обжалует решение павийского суда по делу нацгвардейца Маркива после получения мотивационной части.

"Я уверен, что как только будет получена мотивационная часть сегодняшнего решения, то будет подана апелляция. Уверен, что в апелляционном правосудии будут шансы", - сказал Перелыгин.

Дипломат пояснил, что без мотивационной части адвокатам не к чему апеллировать.

По словам свидетелей нынешнего процесса, после существования такого феномена, как итальянское правосудие, сегодня родился новый феномен - "павийское правосудие".

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